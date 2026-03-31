Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико отпадна във втория кръг на квалификациите на ATP 250 турнира на клей в румънската столица Букурещ, който бе с награден фонд 612 620 евро.
Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" отстъпи с 3:6, 6:7(8) от №220 в света Стефанос Сакеларидис (Гърция).
Срещата започна вчера, но беше прекъсната заради дъжд при резултат 5:2 в полза на Сакеларидис в първия сет. При доиграването днес гъркът успя да вземе сервис подаването си и да спечели първата част с 6:3.
Вторият сет премина без нито един пробив и така се стигна до тайбрек. В него 32-годишният Кузманов изостана с 2:5 точки, но успя да изравни за 5:5. Пловдивчанинът отрази един мачбол при 5:6, но в крайна сметка загуби с 6:8 точки.
В първия кръг на пресявките най-добрият пловдивски тенисист в момента победи №161 в световната ранглиста Стефано Травалия (Италия). Така той заработи седем точки за световната ранглиста, в която през тази седмица се намира на 312-о място.
Кузманов загуби от силен грък в мач, който започна вчера
