Спортните новини:
Една от най-чаровните наши тенисистки е полуфиналистка на двойки в Турция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:29Коментари (0)426
© Instagram
Една от най-чаровните наши тенисистки - Юлия Стаматова, се класира за полуфиналите на двойки в турнира на червени кортове в турския курорт Анталия. Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Нашето момиче и Анастасия Запаринюк (Украйна) победиха Осеан Бабел (Франция) и Амели Хейтманек (Чехия) без игра след отказване на съперничките им.

Така за място на финала те ще се изправят срещу №3 в схемата Рике де Конинг и Маделиф Хагеман от Нидерландия.

32-годишната Стаматова има 12 титли на двойки във веригата на Междуняродната федерация ITF, последната от които в Монастир (Тунис) в началото на ноември миналата година. За последно тя игра финал при дуетите в състезание от този ранг през февруари в Шарм Ел Шейх (Египет).

Юлия е дъщеря на дългогодишния шампион на България по тенис с екипа на Локомотив (Пловдив) Юлиан Стаматов.
