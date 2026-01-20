ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (19)
Австриец спря Димитър Кузманов в първия кръг на турнир в Египет
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13Коментари (0)156
©
Димитър Кузманов допусна поражение в първия кръг на тенис турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75“ в Сома Бей (Египет), който е с награден фонд 107 000 долара.

Най-добрият пловдивски тенисист в момента отстъпи пред седмия поставен в основната схема Лукас Ноймайер (Австрия) с 4:6, 0:6 за 70 минути на корта.

32-годишният Кузманов, който е 266-и в световната ранглиста на АТП, допусна четири пробива в двубоя и приключва участие в надпреварата.
Още по темата: общо новини по темата: 897
20.01.2026
19.01.2026
18.01.2026
16.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
предишна страница [ 1/150 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ники Кънчев с добра вест за Любо Пенев: У дома и стените помагат!
 Осми европейски мач за Кабаков този сезон, УЕФА му даде скандинавско дерби
 Известен италиански журналист: Милан следи нападател на Локо
 Край! Чех спря Григор Димитров в 16-ото му поредно участие на Australian Open
 Треньор държа 80 минути на пейката пловдивчанина Атанас Чернев, но това решение се оказа катастрофално
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: