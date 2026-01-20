Австриец спря Димитър Кузманов в първия кръг на турнир в Египет

© Димитър Кузманов допусна поражение в първия кръг на тенис турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75“ в Сома Бей (Египет), който е с награден фонд 107 000 долара.



Най-добрият пловдивски тенисист в момента отстъпи пред седмия поставен в основната схема Лукас Ноймайер (Австрия) с 4:6, 0:6 за 70 минути на корта.



32-годишният Кузманов, който е 266-и в световната ранглиста на АТП, допусна четири пробива в двубоя и приключва участие в надпреварата.