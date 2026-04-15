Днес, 15 април, рожден ден празнува един от перспективните пловдивски тенисисти - Янаки Милев. Националът на България за Купа "Дейвис" навършва 22 години. До момента пловдивчанинът има четири спечелени титли на сингъл и пет на двойки от турнири на ITF при мъжете.

Милев е възпитаник на пловдивския тенис клуб Локо-98. Той дебютира за България в Купа Дейвис през 2023 година, като балансът му на сингъл е две победи и три загуби. Янаки прави първото си участие в основната схема на ATP на Sofia Open през 2022 година, след като получава "уайлд кард" за турнира на двойки заедно с Пьотр Нестеров. Двамата достигат до четвъртфиналите, където отстъпват на бъдещите шампиони Рафаел Матос и Давид Вега Ернандес.

През 2023 година Милев отново получава шанс на Sofia Open – този път с "уайлд кард" за квалификациите на сингъл и участие на двойки с Нестеров. Българското дуо отново достига до четвъртфиналите, след победа над Иниго Сервантес и Давид Вега Ернандес.

