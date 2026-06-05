Румънски гранд изпрати с благодарствени и доста емоционални думи бивш треньор на Ботев (Пловдив). Става въпрос за елитния Динамо (Букурещ), откъдето обявиха днес раздялата с досегашния си наставник Желко Копич. Хърватският специалист бе начело на столичния тим през последните две години и половина.

Ето как от ФК Динамо Букурещ обявиха раздялата с Копич:

Благодарим ти, Желко Копич!

Футболът, подобно на живота, е съставен от събития, животи и преживявания, а най-красивото от всичко остава моментът на постиженията.

Пристигайки в Динамо през декември 2023 г. в критичен за клуба момент, Желко Копич положи непрекъсната работа, за да върне отбора там, където му е мястото. Заедно със своя щаб и подкрепата на клуба той успя да задържи Динамо на първата елитна лига.

Освен това той успя да върне Динамо, след 7-годишна пауза, в плейофите на Суперлигата, а в неотдавна приключилия сезон спортният напредък отново беше видим през полуфинала за Купата на Румъния, достигането до плейофите и класирането на 4-то място в националната лига.

През двата сезона и половина Желко Копич натрупа впечатляващия брой от 112 официални мача на скамейката на отбора, като по този начин попадна в топ класацията на най-дългогодишните треньори в историята на нашия клуб.

Днес пътищата ни се разделят, като двете страни са съгласни, че е необходимо ново предизвикателство.

ФК Динамо искрено благодари на г-н Копич за цялата работа, която свърши начело на отбора, за целия му принос към завръщането на Динамо на върха на румънския футбол и му пожелаваме много успехи занапред в треньорската му кариера.

Дойде като треньор, тръгна си като червено куче! Благодаря ти, Желко!