Гонзо взе участие във важно заседание на ФИФА в Катар

© Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов взе участие в пленарната сесия на постоянните комисии на ФИФА, която се проведе в Катар. Той присъства там в качеството си на член на Комисията за техническо развитие към световната футболна централа.



Срещата в Катар събра представители на ключовите комисии на ФИФА, които изпълняват важна роля в стратегическото планиране и глобалното развитие на футбола. Постоянните комисии функционират като експертни органи, които дават съвети и подпомагат Съвета на ФИФА по разнообразни теми — от техническо развитие и обучение до структурата на футболните програми по целия свят.



Комисията за техническо развитие, в която участва Георги Иванов, е насочена към анализ и развитие на ключови технически аспекти на играта и към подобряване на футболните процеси на всички нива — от детски и младежки програми до елитни национални и клубни структури. Тя подпомага внедряването на иновативни подходи и добри практики за развиване на играта.



Участието на ръководството на БФС в работата на постоянните комисии на ФИФА е от особено значение за България. То гарантира, че българският футбол има глас в дискусиите и решенията, които оформят бъдещето на спорта на глобално ниво, информираха от футболната ни централа. Това включва теми като техническо развитие, футболни стандарти, обучения за треньори и администрация, и други стратегически приоритети, обсъждани от международни експерти.