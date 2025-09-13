Пловдивски съдия скочи на БФС: Вие сте позорът на спорта ни! Време е да си ходите

© Пловдивски футболен рефер отправи жестоки критики към ръководството на БФС, които най-вероятно ще доведат до края на съдийската му кариера, видя Plovdiv24.bg.



Става въпрос за младия съдия Иван Бернардов, който използва личния си профил във Фейсбук, където излезе с отворено писмо до ръководството на БФС. В него пловдивчанинът призовава шефовете на футболната ни централа да си ходят, защото управлението им е "символ на безсилие, безхаберие и застой".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса отвореното писмо на Иван Бернардов:



Отворено писмо



От Иван Бернардов



До ръководството на БФС



Като действащ футболен съдия, който всяка седмица е на терена и вижда реалността отблизо, заявявам: БФС вие сте слаби ръководители, които от години тласкате българския футбол само към лоши резултати. Вместо да градите, вие рушите. Вместо да подкрепяте, вие се криете. Вместо да носите отговорност, хвърляте вината върху съдиите, клубовете и феновете.



Вашето управление е символ на безсилие, безхаберие и застой. Стадионите пустеят, младите таланти бягат, а футболът умира пред очите ни. И докато хората дават сърце и енергия за играта, вие мислите единствено за постове, облаги и власт.



Истината е проста: вие сте се превърнали в тежест, която дърпа всичко надолу. Българският футбол не може повече да бъде жертва на вашата некомпетентност. Слаби ръководители дават лоши резултати – и това е единственото, което оставихте след себе си.



БФС, вие сте позорът на спорта ни. Време е да си ходите, защото българският футбол заслужава ново начало и хора, които наистина обичат и живеят за играта!