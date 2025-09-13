ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (11)
Пловдивски съдия скочи на БФС: Вие сте позорът на спорта ни! Време е да си ходите
Автор: Стойчо Генов 12:19Коментари (0)987
©
Пловдивски футболен рефер отправи жестоки критики към ръководството на БФС, които най-вероятно ще доведат до края на съдийската му кариера, видя Plovdiv24.bg.

Става въпрос за младия съдия Иван Бернардов, който използва личния си профил във Фейсбук, където излезе с отворено писмо до ръководството на БФС. В него пловдивчанинът призовава шефовете на футболната ни централа да си ходят, защото управлението им е "символ на безсилие, безхаберие и застой".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса отвореното писмо на Иван Бернардов:

Отворено писмо

От Иван Бернардов

До ръководството на БФС

Като действащ футболен съдия, който всяка седмица е на терена и вижда реалността отблизо, заявявам: БФС вие сте слаби ръководители, които от години тласкате българския футбол само към лоши резултати. Вместо да градите, вие рушите. Вместо да подкрепяте, вие се криете. Вместо да носите отговорност, хвърляте вината върху съдиите, клубовете и феновете.

Вашето управление е символ на безсилие, безхаберие и застой. Стадионите пустеят, младите таланти бягат, а футболът умира пред очите ни. И докато хората дават сърце и енергия за играта, вие мислите единствено за постове, облаги и власт.

Истината е проста: вие сте се превърнали в тежест, която дърпа всичко надолу. Българският футбол не може повече да бъде жертва на вашата некомпетентност. Слаби ръководители дават лоши резултати – и това е единственото, което оставихте след себе си.

БФС, вие сте позорът на спорта ни. Време е да си ходите, защото българският футбол заслужава ново начало и хора, които наистина обичат и живеят за играта!
Още по темата: общо новини по темата: 401
11.09.2025
10.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
02.09.2025
29.08.2025
предишна страница [ 1/67 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Привлечен от Ботев дебютира с гол и асистенция за Марица при победа с 5:1 над Спартак
 Локо удари Ботев с гол в последната секунда за Купата на БФС
 Очакваше се! Ивелин Попов избра в кой клуб да завърши кариерата си
 Николай Киров подаде оставка, спомена за психологически товар върху играчите
 Ново разочарование! Ботев се изложи срещу Монтана, освирквания и викове "оставка"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: