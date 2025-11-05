ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (18)
Нападателят, който вкара победен гол за Тракия и донесе Купата на Съветската армия, празнува днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:25
©
Личен празник днес отбелязва един от любимците на привържениците на Ботев (Пд) от края на 70-те и началото на 80-те години - Митко Аргиров.

Роден на 5 ноември 1959 година, той дебютира за жълто-черните (тогава отборът носи името Тракия) още на 17. През февруари 1977 година реализира първия си гол в "А" група - при равенството (1:1) с Академик в Свищов.

След това се превръща в основна фигура в незабравимото офанзивно звено на тима, включващо играчи от ранга на Георги Славков, Костадин Костадинов, Красимир Манолов, плеймейкъра Петър Зехтински...

Става автор (разписва се в 43-ата минута) на победния гол за Тракия във финала за Купата на Съветската армия срещу Пирин през 1981 година.

"Тракия се славеше с много силна контраатака. При една бърза такава малко преди почивката Костадин Костадинов центрира, а аз на първа греда от воле засякох в мрежата," така Аргиров връща лентата назад към паметния двубой

Следва плодовит престой във Велико Търново. В продължение на няколко сезона е водещ реализатор на Етър, като и на "Ивайло" той се превръща в любимец на публиката, носейки на гърба на виолетовата фланелка неизменната "седмица", пише популярната страница "Голове, метри, секунди". Най-силен за него е сезон 1985/1986 година, когато реализира 20 попадения и става стрелец номер 3 в "А" група, изоставайки само зад Атанас Пашев (Тракия) и Мюмюн Кашмеров (Берое).

Между 1987 и 1989 година играе за кипърския Етникос (Ахна), а в края на кариерата си има два кратки престоя в Локомотив (Пловдив) и Ботев.

Записва мачове и за националния отбор на България - титуляр е срещу Бразилия в двубоя в Порту Алегри през 1981 година, играе и срещу Аржентина на стадион "Ривър Плейт" в Буенос Айрес година преди това.
