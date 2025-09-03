ИЗПРАТИ НОВИНА
Чистка! Ники Митов развъртя метлата и изгони трима бивши футболисти на Локо и Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:21Коментари (0)94
©
Треньорът на Хебър Николай Митов предприе чистка след слабото началото на сезона във Втора лига. Специалистът махна четирима основни играчи, като трима от тях са играли за пловдивските Локомотив и Ботев.

Става въпрос за Станислав Работов, Петко Ганев, Димитър Законов и Георги Каракашев. Раздялата е по взаимно съгласие и е вследствие на неубедителните резултати на отбора. Очакванията към Хебър бяха доста по-високи в началото на сезона. Тимът има само една победа, при 2 равенства и 2 загуби.

Станислав Работов е юноша на Ботев и иманно с родния си клуб дебютира в Първа лига. Той бе основен футболист през миналия сезон на елитния Крумовград, който впоследствие изпадна.

Георги Каракашев също натрупа доста опит в Първа лига, но с екипа на Локомотив Пловдив. Димитър Законов пък е юноша на "черно-белите", но не успя да се наложи на "Лаута". През миналия сезон той изигра важна роля в оставането на Спортист Своге във Втора лига.

Работов, Каракашев и Законов вече са разтрогнали договорите си, като единствено Петко Ганев доуточнява някои неща с ръководството, но и той ще приключи с клуба тази седмица. В събота Хебър гостува на Спартак Плевен.
