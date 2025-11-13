Бивш пловдивски рефер отново организира благотворителна кампания

© Бившият пловдивски футболен съдия и настоящ готвач Иван Бернардов реши да продължи традицията от миналия Великден и да организира благотворителна кампания. Нейната цел е да се помогне с хранителни продукти на възрастни хора в нужда.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива, който Бернардов направи чрез своя личен профил във Фейсбук:



Здравейте, приятели!



След успешната Великденска кампания, в която зарадвахме 177 самотни и социално слаби възрастни хора, сега е време да продължим доброто дело с нашата Коледна кампания!



С наближаването на един от най-светлите празници — Рождество Христово (Коледа) бих желал да подготвим хранителни пакети за възрастни и хора в нужда.



Пакетите ще включват: яйца, олио, оцет, захар, сол, брашно, ориз, леща, боб, макарони и различни сладки изделия.



Всеки, който има желание да се включи и да зарадваме повече хора в нужда, е Добре дошъл!



Нека заедно подарим надежда, топлина и усмивки в тези празнични дни!



Краен срок 10.12.2025 г.