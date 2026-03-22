Бившият капитан на България Ивелин Попов сложи край на богатата си футболна кариера. 38-годишният играч реши да направи това чрез личния си профил в Инстаграм.

За последно Попов бе част от тима на Арда, но преди месец се раздели изненадващо с клуба от Кърджали. В началото на настоящия сезон Ивелин Попов бе част и от Ботев (Пловдив), но също напусна клуба, недоволен от статута си на резерва.

За националния отбор той записа 90 мача и направи сериозна кариера в Русия.

В България освен в споменатите Арда и Ботев, Ивелин Попов е носил екипите на Литекс и Левски.

Българският футболен съюз реагира на новината за края на кариерата и използва една от официалните си платформи в социалната мрежа, за да благодари на Попов.

"90 мача за България. 16 гола. Трикратен Футболист номер едно на България. Благодарим ти, Ивелин Попов", написаха от БФС.