Бившият капитан на България Ивелин Попов сложи край на богатата си футболна кариера. 38-годишният играч реши да направи това чрез личния си профил в Инстаграм.
За последно Попов бе част от тима на Арда, но преди месец се раздели изненадващо с клуба от Кърджали. В началото на настоящия сезон Ивелин Попов бе част и от Ботев (Пловдив), но също напусна клуба, недоволен от статута си на резерва.
За националния отбор той записа 90 мача и направи сериозна кариера в Русия.
В България освен в споменатите Арда и Ботев, Ивелин Попов е носил екипите на Литекс и Левски.
Българският футболен съюз реагира на новината за края на кариерата и използва една от официалните си платформи в социалната мрежа, за да благодари на Попов.
"90 мача за България. 16 гола. Трикратен Футболист номер едно на България. Благодарим ти, Ивелин Попов", написаха от БФС.
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|Още по темата:
|общо новини по темата: 504
|
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.