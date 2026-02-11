ПФК Локомотив: Муси е само на 16 години, но всеки ден се бори геройски! Нека му помогнем!

© ПФК Локомотив Пловдив се включи в набирането на средства за Муси. Той е само на 16 години, но всеки ден се бори геройски с остра миелоидна левкемия, съобщиха от "Лаута".



Ето какво още написаха по темата от ПФК Локомотив:



Животът му се преобръща напълно, когато рутинни изследвания разкриват страшната диагноза. От болниците и лечението той мечтае само за едно - да има утре.



Единственият шанс за живот е спешна трансплантация след тежко лечение, за което семейството се нуждае от подкрепа.



Всяко дарение има значение! Нека помогнем на Муси да продължи да се бори!



Повече информация за Муси може да прочетете тук!