Юноша на Ботев подписа с любим клуб и заяви: Щастлив съм, че се завръщам у дома
10:08
След престой от година и половина в Първа лига, юноша на Ботев (Пловдив) се върна в свой любим отбор. Става въпрос за нападателя Иван Василев, който бе представен официално като ново попълнение на втородивизионния Янтра (Габрово).

Ето какво още информираха от клуба относно трансфера на пловдивчанина:

Реализиралият 12 гола с екипа на "ковачите“ Иван Василев отново се завръща на стадион "Христо Ботев“. Нападателят парафира договор с клуба и ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящите битки в Mr Bit Втора лига.

Василев се завръща в Габрово след пауза от година и половина. В този период таранът премина през отборите на Етър, Ботев (Враца) и Крумовград в efbetЛига.

За Янтра Иван Василев изигра 50 мача през първия си престой в клуба, в които се разписа 12 пъти и даде 4 асистенции. Той се присъедини към отбора в началото на сезон 2022/2023 и беше в състава на "ковачите“ година и половина, преди да бъде привлечен в елита.

Василев е юноша на Ботев (Пловдив). Преминал е през всички формации на "жълто-черната“ школа, под ръководството на треньора Стефан Стоянов. Играл е и за юношеския националния отбор на България. Дебютът му в Първа лига е на 17 години при победата над Септември (София) с 2:0 през сезон 2017/2018. Шест месеца е играл като преотстъпен и в състава на втородивизионния датски Фремад Амагер (Копенхаген). 24-годишният футболист вече има участие в над 130 мача в професионалния футбол, 44 от тях в елита. Най-много обаче са тези с екипа на "ковачите“.

"Чувствам се много добре. Идвам в позната обстановка при познати хора и съм щастлив от това, че се завръщам у дома. Пожелавам си да съм здрав, да реализирам много голове, да помогна с моите качества и отново да се утвърдя в състава на Янтра“, каза Василев.

Според нападателят Янтра в с всяка година повишава нивото си.

"Не съм спирал да следя Янтра и това, което виждам е, че клубът е на много по-високо ниво от това, което беше преди. Смятам, че Янтра върви в правилната посока и силно се надявам да изпълним амбициозните цели, които са поставени. В състава има играчи с доста опит в Първа лига. Доста добра е сплавта между млади играчи с голям потенциал и опитните, които им помагат. Смятам, че Янтра е един от добрите отбори в групата и лично за мен с тази организация и тези условия, които клубът предлага, задължително трябва да се бори за челно класиране, въпреки че силите тази година във Втора лига са изравнени, има доста отбори, които са трудни за побеждаване и всеки мач е непредвидим“.

Към привържениците на отбора нападателят се обърна с думите:

"Благодаря им за доброто отношение към мен при първия ми период в клуба и искрено се надявам да продължат да помагат на отбора, както са го правили и досега. Нека вярват в тима и в играчите и да бъдат на трибуните на всеки мач, защото тяхната подкрепа е много важна за нас“.

Добре дошъл у дома, Ванка!

Само Янтра!
