Карагарен вкара, асистира и изпусна дузпа срещу Левски (Карлово), Попето също бележи

© Отборът на Арда (Кърджали) победи Левски (Карлово) с 3:0 в първата си контрола за 2026 година. Спарингът се проведе на стадиона в Брацигово.



В 23-ата минута Иво Казаков засече центриране на Атанас Кабов и с глава откри резултата. В 37-ата минута Казаков можеше да покачи, но вратарят на Левски изби в ъглов удар. В 41-ата минута отново той имаше възможност да се разпише, но топката срещна гредата.



След почивката в игра за Арда се появиха всички налични футболисти. В 60-ата минута Ивелин Попов изведе отлично Бирсент Карагарен, който бе точен и покачи на 2:0.



В 68-ата минута Карагарен върна жеста към Попов, който с точен и плътен удар покачи на 3:0.



В 76-ата минута главният съдия отсъди дузпа, която Бирсент Карагарен не успя да реализира. До края на срещата резултатът остана непроменен.



На 18 януари футболистите на Александър Тунчев заминават за Анталия, където ще се проведе втората част от зимната подготовка.