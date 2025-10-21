ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (14)
Ще се видят в съда! Искът е за 50 000 лева заради клевети
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:05
©
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов смята да съди Велислав Вуцов. Гонзо завежда иск за 50 000 лева заради клевети по негов адрес.

Обидите, които са засегнали Иванов, бяха отправени от ексцентричния треньор по време на последния епизод на подкаста му.

Велислав изригна с гневен коментар след скандала със сина му Светослав в националния отбор.

Както вече се разбра, младият вратар обяви, че временно се оттегля от държавния тим заради проблеми с част от щаба на "трикольорите". До сериозното напрежение се стигна, след като Вуцов закъснял с 10 минути за тръгването на националите за мача с Турция. А новият селекционер Александър Димитров вече обяви на пресконференция, че страшно много държи на точността и дисциплината.

Вуцов-старши реши да атакува и Георги Иванов, с което си навлича неприятности и двете страни ще се сблъскат в съдебната зала, твърди Блиц, позовавайки се на свои сигурни източници.
