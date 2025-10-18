Към Гонзо: Не те заплашвам. Адът ще дойде върху тебе, да знаеш

© Plovdiv24.bg Бившият треньор и настоящ футболен анализатор Велислав Вуцов предупреди Георги Иванов, че няма да допусне президентът на БФС или който и да е, свързан по някакъв начин с Централата, да "мачка“ синовете му Петър и Светослав. Около вратаря на Левски Вуцов се разрази скандал, като Светльо поне временно се оттегли от националния тим. Вили пък коментира ситуацията с най-малкия му син в своя подкаст.



Ето какво каза Вили за отношението на лагера на националите към сина му Светослав:



"Първият ми въпрос към него беше "Плачеш ли? Защото си знам гласа на детето, не знам какво са го правили, но той беше почти разплакан всеки път. Накара ме да се обадя на един играч, момчето ми каза "Бате Вили, ако аз съм на неговото място – по един юмрук и си тръгвам“.



Това, което го правят, е позор. При връщането говорих с друг човек, който е бил всеки ден там – той ми каза "Евала на Светльо, излезе голям мъжкар“. Като баща мога само да кажа "Този тормоз е бил нон-стоп. Няма да вадя неща "от кухнята“.



Ден преди мача с Испания ми каза "Тате, категоричен съм, че искам да си тръгна“. Казах му "Изчакай този мач – играеш, не играеш, като си дойдеш, ще помислим.“ – "Не, аз не се чувсвтвам добре. Чакат ме всяка секунда нещо да сбъркам“.



Едно закъснение от 5 минути – "Системно нарушение на дисциплината“, чухме от г-н Димитров – ао това е недисциплинираност – приемам, платил си е глобата. Нека проверят обаче в Левски има ли дисциплинарни провинения.



За мен го пуснаха срещу Испания като титуляр с двама дебютанти в защита, за да го смачкат. Ако играехме срещу друг тим, нямаше да го сложат.



Кацнал е на летището, говорил е с Божидар Митрев, Хулио Веласкес и Наско Сираков на "Герена“. Разбрах за случващото се от декларацията му, след 3-4 часа. Чух го и само му казах "Не давай изявления, но вземете някакво становище.“ Излязоха приказки, че Божидар Митрев е интригант, лош човек…



Един от хората, на които Светльо дължи най-много е Божидар Митрев. Той промени манталитета и работата му. Жената на Божидар е страхотен психолог, Светльо работи с нея всеки ден, те са го приели в семейството си като тяхно дете. И цялата промяна в живота си дължи на тях.







Чухме се с Божката в понеделник и той ми каза под сурдинка "Светослав има голям проблем, треньорите са го нападали непрекъснато. Имам информация от други хора в щаба. Като свърши мача, ще изляза с декларация, ако Левски не ме подкрепи, си напускам рабтата“. Разговорът ни е към 12 и нещо — един без нещо вечерта. – "Смятам, че ще играе утре. Няма да успеят да го бутнат, защото е добре погдготвен.“ – И от един до пет му е правел скаутинг. Нещо, което треньорът на вратарите в националния тим не е чувал или ако го е чувал, не го е направил заради него. В националния отбор никой не му е дал и 1/100 скаутинг. Божидар му го направи, без да знае дали го играе.



Аз, като баща, го подкрепям, няма да кажа прав ли е или не. Смятам, че Светослав не си е затворил вратите за националния отбор. Ако някой го търси, много точно им го е казал, явно висшето му образование му се е отразило добре. – "Аз ще тренирам и ще се готвя, и ако искате да ме търсите, ме потърсете наистина. А не са отбивате номера, да ме хвърляте вътре и да ме чакате само да сбъркам. Да се хвърля на сапунчето, да падна в банята и да си счупя главата. Защото тоя мач е игран в младежкия национален отбор.



България е ей толкова мъничка, футболният ни свят е още по-мъничък, и кой където седне да говори, се чува.



И приказките "Това смешното вратарче на Левски ще му смачкаме психиката, "Тоя палячо, докато не го изпишем, няма да го оставим.“ Нека от ръководството на БФС да пита "Вярво ли е или не?“ И ако ми се обадят на мене, ще им кажа кого да питат. И свидетелите няма да са един-двама, а десетки, дори стотици.



Президентът на БФС ти гарантирам, че знае какво се е случило. Това е безумие. Психиката не един вратар не може да издържи.



Когато един футболист не е желан, не го каниш. Вие се отървавате едно зло, той е такъв в декларацията си, оправете се без него“, заяви Вуцов.



И сетне коментира изказването на Георги Иванов, че България не може да се гордее с футболнистите от настоящия национален тим.



"Футболистите не са на по-ниско ниво от ръководството на БФС. Нека всеки да потърси вината си.



Г-н президент, ще започна с една история. 13 август 2008 г. Понеже има обвинения, че Светослав е недисциплиниран.



Помните ли тази дата, г-н президент?



Мач на "Герена“, в който аз съм треньор, а вие сте мой капитан. В мача аз бях направил много сериозен разбор, бяхме "свалили“ гащите на БАТЕ Борисов. Бях определил изпълнителите на дузпи — първи Николай Димитров, втори Георги Христов, трети — Жоазиньо.



Г-н Иванов, на шега ми казахте, че ако има четвърта дузпа — "Аз ще я бия.“ И понеже дни преди това в Сандански изхуснахте дузпа срещу Вихрен и загубихме 0:1, аз казах "Почини малко, ще дойде времето пак да биеш дузпа“.



Смятам, че говорех с човек, който като капитан на отбора трябва да носи много по-голяма отговорност.



Какво се случи на мача г-н Иванов — дузпа на мача за нас в 29-ата минута. Излязох напред и видях, че бутнахте Хичо и му взехте топката от ръцете. Целият стадион започна да вика "Гонзо, Гонзо“. Изпратих Емил Велев — Кокала, който ми беше помощник, да му каже на Димитров да вземе топката и веднага да бие, а ти си му казал "Бегай от тука бе, л*йно“.



Нека някой да каже, че една дума е лъжа.



Вие пропуснахте, г-н президент, дузпата. Мачът завърши 0:1, след тоя мач ме уволниха. Моята кариера бе в пик и тръгна надолу. Ако бяхме били БАТЕ Борисов, щяхме да играем в Шампионска лига. Този отбор после стана шампион. Само че аз го гледах по телевизията тоя отбор. Даже на финала не се сетиха като треньор да ме поканят, да ми дадат един медал. След като влязох в съблекалнята след мача, вече уволнен, те прегърнах и ти казах, че нито ти се сърдя, нито съм обиден и ще те защитавам винаги. Г-н Иванов, от 2008 до 2025 г. са 17 години. Предполагах, че ще дойде някой ден, в който като зрял мъж ще ме погледнете в очите и ще ми кажете "Приятелю, треньоре, аз изпуснах дузпата, аз изпуснах дузпата, защото….“



Но, г-н президент, нарушихте като капитан моите заповеди.



Кажете ми обаче кое е по-голяма грешка и по-голяма недисциплинираност — един капитан да вземе дузпата и да я пропусне, и да заминат едни десет милиона от влизането на Левски в Шампионската лига, или това, че един млад вратар е закъснял 5 минути за летището? Сравнете ги. Но аз от вас до днес извинение не получих.



Първата една година имах 500 виждания от хора, които ми казаха, че вие нарочно сте изпуснал дузпата, г-н президент. И навсякъде съм ви защитил и до ден-нешен не ви се сърдя. Въпреки че пренабрегнахте моята заподет. Институцията "треньор“ на Левски или ЦСКА е като ранг министър. Вие се възползвахте от това, че съм начинаещ, имаше напрежение, защото малко преди нас бяха освободени Наско и Мъри, имах неуверено състояние и не можах да го направя. А и да го бях направил, в момента, в който вляза на терена и кажа "Отива да бие Хичо“, цялата публика, която вика "Гонзо“, щеше да каже, че има конфликт между треньора и капитана. Но никога не ви обвиних. Никога! И вие никога не ми се извинихте.



Сега да ме обвинявате, че правя завери срещу вас… Това са пълни глупости. Ако тогава "глътнах“ всички жаби, приех си занижаването на кариерата и не съм казал една дума, сега ви казвам.



Сега се обръщам: Георги, ако пипнеш децата ми, както си се заканил, ще ме видиш в друга светлина. Не те заплашвам. Адът ще дойде върху тебе, да знаеш. Ако пипнеш децата ми… Ако той не го гледа, предайте му. Защото никога не съм посягал на някого върху децата и семейството. Каквото имаш — обади ми се, викни ме и ми го кажи. Оставете децата ми на мира. Сега вече знам — срещу Петър в Перник, три картона подред, и трите със заповед. Продължите ли ли в тоя вариант — армията, дето ще се стовари срещу вас, ще е страшна. За мен съм "преглътнал“ всички жаби. И на Венци преглътнах глупостите в името на децата. Не му отговорих, защото Боримиров ми вика "Не, моля ти се приятелю, не отговаряй, моля ти се, защото той ще нападне Светльо“.



Но някой, когато пипне децата ми, повярвайте ми, ще стане страшно. Но понеже чувам, че се заканваш, че ще приключиш и на двамата кариерите, че ще правиш някакви неща… Обещавам ти, г-н Иванов, аз ще застана насреща. Но много ме подценяваш, г-н президент. Фамилия Вуцови, г-н президент, е била, е и ще бъде! Ще бъде, повярвайте ми! Защото това, което Иван Вуцов го е изградил в годините, 15 или колко беше в Правец, за 3-4 години се опитвате да го сринете. И не може да си простите, че не можете да стъпите на малкия му пръст. И отмъщавате на мене, на децата ми. Бъдете живи и здрави! На мене правете каквото искате — ще ми спрете предаването — елате ми го спрете, да видя как ще ми го спрете. Но децата ми — не!“, заяви разгорещеният Вили Вуцов, като сетне се извини на аудиторията и допълни, че няма повече да коментира темата.