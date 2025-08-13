Пловдивският спортен журналист Николай Божанов ни напусна без време

© Тази сутрин, след тежко боледуване в последния месец, от този свят си отиде пловдивският журналист Николай Божанов!



Дълги години Божанов бе кореспондент за Пловдив на вестник "Меридиан Мач", а за последно работеше в сайта BgDerby.com.



Николай Божанов ще бъде запомнен с острото си перо и неспирния си стремеж да разкрива горещи новиини от дебрите на родния футбол!



Екипът на Plovdiv24.bg изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на Николай Божанов!



Поклонението ще се проведе в четвъртък (14.08) от 10:00 часа в църквата "Св. Спас", на ул. Славянска 14 (зад Военна болница).



Почивай в мир, Божанка!