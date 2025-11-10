Днес става на 70! Честит юбилей!

© 70 години днес навършва една от емблемите на българското футболно съдийство - Атанас Узунов



Сегашният председател на Общински съвет - Пловдив е роден на 10 ноември 1955 година в Пловдив, като израства в непосредствена близост до стадион "Марица". "Там ми беше като втори дом," казва Узунов.



Започва като вратар - в началото пази вратата на родната Марица, а след това на Тракия (Стамболийски).



През 1978 година получава изключително тежка контузия в главата - по време на мач с Розова долина (Казанлък). Претърпява две операции, а лекарите са категорични - край на състезателната кариера.



Впоследствие Атанас Узунов се превръща в една от най-ярките фигури в историята на родното съдийство.



По време на кариерата си на арбитър, ръководи 189 мача в "А" група, както и множество международни срещи, сред които двубои от Шампионската лига, Евро 1996, множество квалификации за европейски и световни първенства, пише популярната страница "Голове, метри, секунди".



След като преустановява съдийска дейност, Атанас Узунов, който е кум на Христо Стоичков, оглавява Съдийската комисия към БФС. Част от ръководството на Локомотив (Пловдив).



Четири мандата е общински съветник в Пловдив, председател на Общинския съвет в Града под тепетата.