Спортните новини:
Идват тежки времена за наш клуб, започва да функционира в кризисен режим
Автор: Георги Кирилов 14:13Коментари (0)327
©
ПФК Пирин 22 АД навлиза в период на функциониране в кризисен режим. Настоящите собственици публично обявиха намеренията си за оттегляне преди два месеца. Тъй като към този момент не е намерен устойчив вариант с нов инвеститор, а приходите на клуба са оскъдни, общият финансов ресурс остава крайно ограничен.

В тази връзка през настоящата седмица собствениците ще предложат официално акциите на клуба на Община Благоевград, като в случай на приемане те ще бъдат прехвърлени без каквито и да е задължения.

В тази ситуация всички разходи трябва да бъдат сведени до абсолютния минимум, което налага и предприемане на съкращения. На всички футболисти ще бъде предложено прекратяване на договорите по взаимно съгласие, ако те желаят това.

"Никой няма да бъде принуждаван, но реалността е такава, че клубът не може да си позволи натрупването на нови задължения след месец декември", пишат още от клуба.

ПФК Пирин 22 АД активно търси варианти за устойчиво финансиране, но към момента няма реални или сигурни перспективи за скорошно влизане на нов инвеститор или собственик.

"Изказваме благодарност към всички компании, които и в този труден момент подкрепят клуба чрез рекламни партньорства. Тяхната помощ е безценна. Призоваваме повече представители на местния бизнес да окажат съпричастност според възможностите си – всяка подкрепа е значима и допринася за запазването на нормалното функциониране на ПФК Пирин 22 АД", допълват от клуба.
