ПФК Ботев: Да бъдем светлина за Бояна Гордеева тази Коледа

Да бъдем светлина за Бояна тази Коледа



Фондация "Нощ на ангелите“ ще участва на Коледен базар Колежа от 14 до 24 декември на стадион "Христо Ботев“ с благотворителен щанд, създаден с много любов и надежда.



На 14 години Бояна Гордеева води битка, която никое дете не бива да води само.



Всяка ваша покупка е жест, който ѝ дава още един шанс.



Всяко дарение е светлина в най-трудния ѝ път.



Нека заедно превърнем празничните дни в чудо за Бояна.



Елате, подкрепете ни, споделете каузата и подарете надежда.



Защото заедно можем да променим нечий свят.