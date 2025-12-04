ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Да бъдем светлина за Бояна Гордеева тази Коледа
Автор: Стойчо Генов 12:58Коментари (0)291
©
ПФК Ботев използва официалната си клубна страница във Фейсбук, за да призове пловдивчани към една благородна инициатива.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "жълто-черния" клуб:

Да бъдем светлина за Бояна тази Коледа 

Фондация "Нощ на ангелите“ ще участва на Коледен базар Колежа от 14 до 24 декември на стадион "Христо Ботев“ с благотворителен щанд, създаден с много любов и надежда.

На 14 години Бояна Гордеева води битка, която никое дете не бива да води само.

Всяка ваша покупка е жест, който ѝ дава още един шанс.

Всяко дарение е светлина в най-трудния ѝ път.

Нека заедно превърнем празничните дни в чудо за Бояна.

Елате, подкрепете ни, споделете каузата и подарете надежда.

Защото заедно можем да променим нечий свят.
