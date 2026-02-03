"Бизнесът за Пловдив" с остро писмо до трима министри заради случая с Хуан Переа

© Сдружение "Бизнесът за Пловдив" излезе с остро писмо-становище до трима министри, както и до председателя на Държавна агенция "Национална сигурност“. Конкретен повод за реакцията е издаването по експресен начин на работна виза на бившия нападател на Локомотив Пловдив Хуан Переа, който бе продаден на Левски.



Колумбиецът бе включен в групата на "сините" за утрешния финал за Суперкупата на България срещу отбора на Лудогорец.



Издаването на необходимата работна вида "D" за чужденци извън Европейския съюз при обикновена процедура трае няколко месеца, а ръководството на Левски успя да я издейства в рамките на 24 часа.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното писмо на Сдружение "Бизнесът за Пловдив":



До



Г-н Даниел Митов, Министър на вътрешните работи



Г-н Георг Георгиев, Министър на външните работи



Г-н Борислав Гуцанов, Министър на труда и социалната политика



Г-н Деньо Денев, Иф. Председател Държавна агенция "Национална сигурност“



ПИСМО – СТАНОВИЩЕ



Уважаеми господа,



Сдружение "Бизнесът за Пловдив“, представляващо десетки водещи компании от реалната икономика, изразява своето категорично възмущение от пореден публичен пример за двойни стандарти и избирателно прилагане на закона от страна на българската държавна администрация.



Повод за настоящото становище е публично известният случай с футболиста Хуан Переа – гражданин на държава извън Европейския съюз, който в рамките на един работен ден е получил:



- виза тип D;



- право на работа;



- всички необходими съгласувания и административни документи, необходими за неговото картотекиране и участие в официален футболен мач.



Нашите въпроси са прости, но изключително сериозни:



Как е възможно работник от трета държава да получи виза тип D и разрешение за работа в рамките на един ден, при положение че:



- стандартната процедура трае месеци;



- изисква множество проверки, съгласувания и нормативно определени срокове;



Как е възможно това да се случи при работодател, който е публично известен с:



- натрупани и разсрочвани с години задължения към НАП;



- хронични финансови затруднения;



На какво основание държавните институции са приоритизирали именно този конкретен случай?



В същото време - реалният бизнес



Докато за един футболен клуб процедурите се извършват светкавично, реалният бизнес в България:



- плаща милиони левове данъци и осигуровки;



- е изряден работодател;



- създава работни места;



- инвестира дългосрочно и устойчиво,



- и въпреки това чака по 3, 4, 6 и повече месеца, за да получи абсолютно същите визи и разрешителни за работа за свои служители от трети държави.



В резултат на тези забавяния:



- производствени линии спират;



- договори се губят;



- инвеститори се отказват;



- България губи конкурентоспособност.



Това не е административен проблем. Това е институционален избор.



Когато:



- за едни процедурите се ускоряват извънредно;



- за други се бавят умишлено;



- а правилата се прилагат избирателно,



- това вече не е въпрос на административен капацитет, а на институционална воля.



В конкретния случай виждаме форма на пряка държавна помощ, предоставена чрез административно обслужване, която:



- нарушава принципа на равнопоставеност;



- поставя коректния бизнес в неравностойно положение;



- подкопава доверието в държавните институции.



Сдружение "Бизнесът за Пловдив“ настоява за:



1. Незабавна проверка, която да установи:



- кой е разпоредил и ускорил съответните процедури;



- по какъв ред и с какви мотиви това е било извършено.



2. Писмена обосновка, включваща:



- защо стандартните законови срокове не са били приложени;



- защо работодател с публично известни задължения е бил третиран приоритетно.



3. Ясни и публични правила, които:



- да се прилагат еднакво спрямо всички работодатели;



- да не зависят от име, влияние или институционален "чадър“.



Българският бизнес не иска привилегии. Той иска справедливост, предвидимост и еднакви правила за всички. Защото държава, която обслужва избирателно, не е партньор на бизнеса – тя е пречка за неговото развитие.



С уважение,



СНЦ "Бизнесът за Пловдив“