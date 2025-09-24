Първа публична поява на Томаш след уволнението му от ЦСКА

© Вторият отбор на ЦСКА победи Етър с 4:1 в дебюта на временния си треньор Даниел Моралес, а двубоят в Драгалевци бе наблюдаван от доста фигури, свързани в миналото и настоящето с червения клуб. Сред тях бяха бившият треньор на "армейците" Александър Томаш и помощниците му Константин Мирчев и Тодор Кючуков.



Това бе първа публична поява на 47-годишния специалист от раздялата му с ЦСКА през лятото. Тримата гледаха двубоя в компанията на координатора Петър Занев, който в момента изпълнява ролята и на директор на червената школа след уволнението на Костадин Ангелов - Лаптопа.



На трибуните на стадиона в Драгалевци беше и Александър Тунчев, чийто 16-годишен син Алекс остана неизползвана резерва за ЦСКА II, видя "Тема Спорт“. Треньорът на Арда проведе кратки разговори със спортния директор на "армейците" Бойко Величков и новия оперативен шеф в клуба Вангел Вангелов. Той обаче беше категоричен пред "Тема Спорт“, че в нито един момент в последните седмици не е имал предложение да поеме червените.



Мачът бе изгледан още от футболистите на ЦСКА Густаво Бусато и Сантяго Годой, както и от временния им треньор Валентин Илиев. При намиране на постоянен наставник за първия тим той ще поеме дубъла, а Даниел Моралес най-вероятно ще бъде назначен в школата на клуба.