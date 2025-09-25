Георги Градев: Защо Столипинският осмокласник беше толкова изпотен? Може да е от наркотици

© Адвокат Георги Градев коментира с почти среднощен пост в личния си профил във Фейсбук вчерашната пресконференция на президента на БФС Георги Иванов.



Един час преди полунощ юристът изрази следното мнение, което Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:



Много хора ми писаха и звъняха днес, чудейки се защо Столипинският осмокласник ме споменаваше за всяко нещо и защо беше толкова ядосан и изпотен.



Да започнем оттам: Неделчо направи големи усилия да накара всички да не обжалват и да платят, но … не се получи. Още в първия ми пост по темата предупредих, че ще стане голям скандал. Е, стана!



След това един приближен на Гонзо, с когото бяха на почивка в Турция, реши да ме провокира с простотията си. С това, че заради мен щели да разкрият имената на момчетата.



Ето защо реших да им проваля пресконференцията – и мисля, че се получи добре. Зрелищна излагация.



Разбрах, че вчера "по високите етажи“ не са вдигали телефона на Гонзо. Сигурно и за това съм виновен аз.



А накрая – друг му сложи Сашко за треньор без да го пита. И как да не се изнервиш, когато знаеш, че в следващите 4 мача ще паднеш с 20 гола и няма да вкараш нито един? После хората с право ще ти поискат оставката …



Лошото е, че злобарите и некадърниците в БФС вече са решили на тъмно да свикат Апелативна комисия в петък (още нямаме официална призовка) и да отхвърлят всички жалби.



Това ще ни принуди да сезираме прокуратурата, омбудсмана, съда и няколко държавни агенции. Ако направят тази магария, обещавам, че ще стане още по-голям скандал и Гонзо & ко. ще приключат с БФС. После няма кой да му вдигне телефона - както стана вчера. Добре да си помислят … защото това ще им е краят.



А относно потенето … може да е от:



грешен избор на черен костюм на обедно събитие,



жегата,



наркотици,



или нещо друго. Нямам представа!