ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (18)
Георги Градев: Защо Столипинският осмокласник беше толкова изпотен? Може да е от наркотици
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:18Коментари (0)1737
©
Адвокат Георги Градев коментира с почти среднощен пост в личния си профил във Фейсбук вчерашната пресконференция на президента на БФС Георги Иванов.

Един час преди полунощ юристът изрази следното мнение, което Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

Много хора ми писаха и звъняха днес, чудейки се защо Столипинският осмокласник ме споменаваше за всяко нещо и защо беше толкова ядосан и изпотен.

Да започнем оттам: Неделчо направи големи усилия да накара всички да не обжалват и да платят, но … не се получи. Още в първия ми пост по темата предупредих, че ще стане голям скандал. Е, стана! 

След това един приближен на Гонзо, с когото бяха на почивка в Турция, реши да ме провокира с простотията си. С това, че заради мен щели да разкрият имената на момчетата.

Ето защо реших да им проваля пресконференцията – и мисля, че се получи добре. Зрелищна излагация.

Разбрах, че вчера "по високите етажи“ не са вдигали телефона на Гонзо. Сигурно и за това съм виновен аз.

А накрая – друг му сложи Сашко за треньор без да го пита. И как да не се изнервиш, когато знаеш, че в следващите 4 мача ще паднеш с 20 гола и няма да вкараш нито един? После хората с право ще ти поискат оставката …

Лошото е, че злобарите и некадърниците в БФС вече са решили на тъмно да свикат Апелативна комисия в петък (още нямаме официална призовка) и да отхвърлят всички жалби.

Това ще ни принуди да сезираме прокуратурата, омбудсмана, съда и няколко държавни агенции. Ако направят тази магария, обещавам, че ще стане още по-голям скандал и Гонзо & ко. ще приключат с БФС. После няма кой да му вдигне телефона - както стана вчера. Добре да си помислят …  защото това ще им е краят.

А относно потенето …  може да е от:

грешен избор на черен костюм на обедно събитие,

жегата,

наркотици,

или нещо друго. Нямам представа!
Още по темата: общо новини по темата: 404
24.09.2025
23.09.2025
13.09.2025
11.09.2025
10.09.2025
03.09.2025
предишна страница [ 1/68 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Големият шеф на Ботев разказа приказка за Рашо Ключаря и Коко Пастичката
 Фенклубът на Локо: Честито, Капитане! Благодарим ти за любовта към черно-бялата магия!
 Илиян Филипов: "Големият ботевист" Рашко Стоянов блокира сметките, сивата Златка също съди клуба
 Не бие ли днес, Ботев ще изравни клубен антирекорд от преди 23 години
 Слави Шопов с първи гол в Хърватия, след това даде любопитно интервю
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: