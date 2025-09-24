Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Имаше проблеми и трябваше да спрем пропадането

© Plovdiv24.bg Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов даде брифинг пред медиите в Бояна, след като преди това приключи заседанието на Изпълнителния комитет.



Пловдивчанинът каза в прав текст, че при предишния селекционер Илиан Илиев националният отбор е пропадал и е било крайно наложително да се спре това пропадане.



Ето какво заяви Гонзо на пресконференцията пред медиите:



Треньорската професия е жестока, може да имаш и за пет години договор, а да те уволнят на първия месец. Но си даваме сметка срещу какви отбори играем, търсим стабилизиране на отбора.



Няма да търсим резултати на всяка цена, а да не изглеждаме както срещу Испания и Грузия. Убеден съм, че националният отбор има по-голям капацитет, отколкото показахме в тези два мача. Спряхме пропадането, което беше при предишния треньор.



Нормално е да вземем нов треньор, защото футболистите винаги са мотивирани, когато дойде нов. Никой не може да гарантира на един треньор колко ще изкара, пожелавам на Александър Димитров да бъде десет години треньор и да постигне по-големи успехи от всички досегашни треньори.



Дали е имало проблеми в отбора по времето на Илиан Илиев? Не мога да коментирам неща, които са били в кухнята на отбора. Да, имаше проблеми, но не съм присъствал. Научавам нещата, които се случват в съблекалнята, както вие ги научавате. Сега при новия треньор ще има нови правила, нова дисциплина, забравяме какво е било преди, футболистите трябва да знаят, че е чест и гордост да играеш за България.



Бях много разочарован от мача с Испания, според статистиката имаме шест фаула за целия мач, а Испания има 17. При Илиан Илиев отборът пропадаше, така беше и срещу Кипър и Испания, беше най-логичното нещо да се разделим. Трябваше да спрем пропадането.