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Акрапович взе свой любимец от ЦСКА-София, получи похвали от него
Автор: Стойчо Генов 14:11Коментари (0)383
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Бруно Акрапович привлече в новия си отбор Железничар (Сараево) свой любимец от ЦСКА-София, видя Plovdiv24.bg. Става въпрос за нападателя Бисмарк Чарлз, който ще играе под наем в босненския тим до края на сезона.

Ганаецът бе представен от ръководството на Железничар и даде първо изявление пред клубния сайт:

"Благодаря за посрещането, много се радвам, че съм тук. Трансферът стана, защото познавам Бруно Акрапович, тъй като той беше треньор на ЦСКА-София. Той е много добър треньор, привлече ме в ЦСКА-София, а сега също дойдох тук по негова покана. Готов съм на 70%, но се надявам след време да достигна максимума. Бруно е много добър треньор, играе агресивен футбол и е тактически много добър, това мога да кажа за него", заяви Бисмарк Чарлз.
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