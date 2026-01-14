ИЗПРАТИ НОВИНА
Георги Николов: Феновете на Ботев ме упрекваха, че съм неблагодарен! Сам платих 50 000 евро за лечение, а от клуба не ми дадоха дори медала за Купата, бавеха заплатите по 2-3 месеца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:30Коментари (0)670
©
Бившият нападател на Ботев (Пловдив) Георги Николов, който сега е футболист на Арда, направи изключително откровена изповед. 23-годишният врачанин, който е юноша на Левски и като малък има близо 100 гола със синия екип, мечтае някой ден да бъде голмайстор на любимия си отбор.

Бившият младежки национал преминава през много тежък период с две операции заради скъсаните връзки на коляното. Кошмарът му започна 2023 година, когато беше част от Ботев (Пловдив). Николов с огорчение разказа как е трябвало сам да плаща скъпото си лечение в Барселона, след като "жълто-черните" не са му помогнали. Още по-неприятното е, че дори не са му дали и медал за спечелената Купа на България.

"Не ми е лесно, неприятно е. Миналата година не я пожелавам дори на най-големия си враг. Много тежка и гадна година за мен и семейството ми. В момента съм в София, възстановявам се при Галин Рангелов във "Физиозона". Направих операция при д-р Виктор Точков, изключително благодарен съм за професионализма и отношението към мен. В главата винаги съм положително настроен, това ме държи силен", започна Николов в подкаста Блиц Live.

"Две операции минах, баща ми също имаше нелека операция, загубихме човек от семейството... Не искам да говоря повече за миналата година", добави врачанинът, който 2023 година, докато беше играч на Ботев (Пловдив) скъса кръстни връзки на коляното на десния крак, последва операция в Барселона. (на 5:10 мин. във видеото).

Жоро говори и за бившия си треньор Любослав Пенев, който му даде шанс да играе в елита с привличането от Спортист (Своге) в Хебър (Пазарджик) (8:00 мин.)

Нападателят говори с горчилка за периода му в Ботев (Пловдив). "Спечелих Купата на България, но не получих медал. Да, имах записани участия в турнира. Явно не са стигнали медалите", каза Николов. (10:50 мин.)

"Първият път, когато станах Играч на мача с Хебър - срещу Берое, влязох резерва и изравних за 1:1. Но репортерът ми каза, че бутилката шампанско я няма, тъй като фен я откраднал" (12:10 мин.)

"Никога няма да забравя този мач, вкарах хеттрик, но загубихме с 3:4" (14:00 мин.)

Вкара доста голове за младежкия национален отбор. "Бяхме страшен колектив, много задружни. Нямахме търпение да изпратят повиквателните и да се съберем на лагер. Много съм благодарен на селекционера Александър Димитров и помощниците му. Те ме извикаха от Втора лига - когато играех в Спортист (Своге), повярваха в мен и ми подадоха ръка" (15:10 мин.) 

"Упоритост, тренировки, не трябва да се отказваш и нещата се получават. Започнах на улицата, когато бях много малък. Исках да ме запишат на тренировки, но в Ботев (Враца) нямаха отбор за моя набор, плаках вкъщи, беше рев..." (17:20 мин.)

Защо решава да напусне Лудогорец? (20:20 мин.)

Жоро разказа и за периода си в школата на "Герена". "Бях три години и половина в Левски. Започнаха да ме пускат на позиция, която не е за мен, не ми беше комфротно да играя. Казаха ми, че няма да ме пускат централен нападател. Получих оферта oт Лудогорец и заминах за Разград" (21:00 мин.)

Николов е печелил медали като юноша на Левски, вкарал е близо 100 гола със синия екип, но никога досега не се разписвал във вратата на тима от "Герена".

"Да, представял съм си, че някой ден съм голмайстор на Левски. Всяко момче иска да е в грандовете, като малък всеки е или от Левски, или от ЦСКА", обясни още той. (23:30 мин.)

Николов отговори на феновете на Ботев, които го атакуваха за решението му да премине в Арда. "Доста съобщения получавах. Ситуацията при мен беше доста по-различна от тази на другите футболисти. Три месеца не бяхме получавали заплати, отборът беше пред банкрут. Не се знаеше кога започваме подготовка, в същото време ми звънят Черно море и Арда. И двата отбора играят в Европа, треньорите правят селекцията си и трябваше да взема бързо решение. Критикуваха мe, че съм бил неблагодарен...

Не четях коментарите по "Фейсбук", но майка ми следеше всичко. Обажда ми се един ден и ми реве по телефона... Винаги съм бил лоялен към Ботев, до последния ден. Наложи се аз да извадя 50 000 евро и да си платя операцията и лечението в Барселона. Бавеха ни заплатите по два-три месеца. Никой не ме питаше откъде взимам пари за операцията...

И се прибирам от Барселона, и дори не получих медал за спечелената Купа на България. Викаха ми, че няма смисъл да влизам срещу ЦСКА в последния мач, тъй като имах проблем с рамото. Но аз давах всичко за Ботев. Рискувах си здравето в последния мач, за да покажа колко съм мотивиран и желая да помогна на отбора.

Да, целият престой в Барселона ми излезе 50 000 евро. 25 хиляди евро струваше операцията и още 25 хиляди престоят два месеца и половина там, докато имах физиотерапия. Ботев ми преведоха само 10 хиляди евро. Забравил съм го, не искам да коментирам повече. Разбирам и тези, които са ме критикували, но те не знаят истината каква е всъщност. Аз не се засягам от критиките, да ме обиждат колкото си искат, но влияят на семейството ми" (24:40 мин.)

С кои футболисти е в близки приятелски отношения, един от тях в момента е в ЦСКА (30:50 мин.)

"За да оцелееш в нашата сряда, трябва малко да не те слуша главата" (32:10 мин.)

"Дидие Дрогба и Златан Ибрахимович са любимците ми", каза Николов и обясни защо е изтрил профилите си в социалните мрежи (32:50 мин.)

"Когато получих тежката контузия в Ботев - скъсаната връзка, влязох в съблекалнята и лежах - с лед на коляното, първият, който ми се обади беше Александър Димитров. Попита ме как съм, вдъхна ми кураж. Ивайло Йорданов също ми се обади, още много хора" (35:00 мин.)

"Захвърлих патериците до едно кошче в Барселона" (35:50 мин.)

Голмайсторът говори също и за любовта, обясни, че не разбира от ремонти на автомобили. "Дори гумите като ми спаднат, ходя при майстор да ги помпят. Нищо не разбирам", разказа с усмивка Жоро Николов.

Интервюто е на Пламен Славов, Блиц спорт

Гледайте в прикаченото видео цялото участие на Николов в подкаста!

