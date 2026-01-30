Точно на рождения си ден бивш голмайстор при "канарчетата" стана "орле"

© Днес е двоен празник за ФК Пирин Благоевград ново попълнение в атака и рожден ден! Така "орлетата" обявиха привличането на пловдивски футболист, израснал в школата на Ботев.



Ето какво гласи официалната информация от втородивизионния клуб:



Клубът подписа с централния нападател Иво Казаков, който пристига с трансфер от Арда 1924 и договор за година и половина със зелено-белите.



Роденият на 30 януари 2002 г. в Пловдив футболист е юноша на Ботев Пловдив и се утвърждава като голмайстор в почти всички възрастови отбори на клуба. Типичен нападател за върха на атаката — с добро физическо присъствие, силна игра в наказателното поле и усет към гола.



Добре дошъл в Пирин, Иво — и честит рожден ден! Пожелаваме ти здраве, силен сезон и много голове със зелената фланелка!