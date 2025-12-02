ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (22)
Барселона срещу Атлетико: Най-резултатното нападение срещу най-силната защита
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:08Коментари (0)72
© FB: Atletico de Madrid
Дуелът на върха в Ла Лига обещава зрелище. Атлетико е тимът с най-стабилната защита до момента, но и с форма, която плаши: седем поредни победи и ясна посока нагоре. Симеоне най-сетне получава това, което иска: компактни линии, малко грешки и опасни контри.

Барселона от своя страна се превърна в машина за голове. Каталунците имат 30 попадения в последните си 10 мача, а разнообразието в атака личи и в самите статистики: много хора участват в завършващата фаза, което прави отбора труден за разчитане.

В директните сблъсъци балансът е в полза на "Каталунците", но формата в момента накланя везните към един инфарктен сблъсък, в който дребните детайли ще решат всичко. Атлетико ще се опита да наложи контрол и дисциплина, а Барса – бързо темпо и висока преса.

Динамика срещу структура. Ураган срещу бетон. Въпросът е прост: коя философия ще надделее?

BETHUB ти предлага над 3.5 гола с коефициент 2.04
Още по темата: общо новини по темата: 435
02.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
28.11.2025
25.11.2025
21.11.2025
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Първи детски фестивал на БК Локомотив, мъжете приемат утре Спартак (Плевен)
 Момичетата и момчетата от Рогош триумфираха в първенството по баскетбол на Община Марица
 Божинов на протеста в София с бивш капитан на Локо (Пд): Писна ми да гледам отстрани!
 Арда е фаворит днес, но Херо едва ли ще се примири с това
 Собственикът на Спартак: Поставени сме пред неравни условия! Моля общината да осигури средства за терена
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: