Гонзо даде началото на нова 4-годишна стратегия на Българския футболен съюз
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:08Коментари (0)261
©
Българският футболен съюз даде началото на стратегическия проект “Мисия Талант", който има за цел да категоризира eлитните детско-юношески школи у нас и да осигури по-добра среда за развитие на родните таланти. Партньор в тази ключова инициатива е белгийската компания Double Pass, глобален лидер в категоризацията на академии, която от години си сътрудничи с ФИФА и с някои от най-големите федерации и първенства на планетата, като въвежда единни стандарти за качество и добри практики.

Историческата стъпка бе направена днес на специално събитие в хотел “Милениум".  В него участие взе ръководството на БФС начело с президента Георги Иванов, както и представители на Double Pass. На форума бяха поканени собственици, президенти и директори на школи на всички професионални клубове у нас.

“Днес е много важен ден за българския футбол предвид това, което предстои. Събрали сме, за да поставим фундамента на промяната там, откъдето започва всичко – детско-юношеския футбол. Имам удоволствието да ви представя партньорството с Double Pass, глобален лидер в категоризацията на школи и академии по целия свят.  За нас това е мисия към всяко едно дете, което има мечти. Към всеки един треньор, който иска да се развива. Към всеки един клуб, който иска да инвестира в бъдещето", заяви президентът на БФС Георги Иванов в началото на събитието.

“За нас е огромна чест да бъдем тук сред вас днес. Нашата цел в това партньорство с федерацията е да помогнем за развитието на вашите футболни таланти и да им осигурим едно по-добро професионално бъдеще", обърна се към аудиторията от своя страна Коен Пут, Управляващ директор на Double Pass.

Всички професионални клубове ще имат възможност да кандидатстват за участие в проекта “Мисия Талант". От тях ще бъдат селектирани определени академии, които отговарят на съответните критерии, като на всички тях ще бъде направена първоначална оценка. Впоследствие предстоят серия от обучения и внедряване на съвременни методики и практики с помощта на експерти от Double Pass, а след 2 години ще бъде направена нова оценка на развитието им.

Mроектът “Мисия Талант" ще има стратегическо значение в предстоящата нова, 4-годишна стратегия на Българския футболен съюз, която ще бъде представена на редовния отчетен конгрес на централата на 20 март.

Повече за Double Pass:

Double Pass си партнира на глобално ниво с клубове, федерации и първенства, придавайки устойчивост на основите на тези футболни организации. Методологията на компанията комбинира задълбочен сравнителен анализ и въвеждане на образователни практики, чрез които се оптимизира развитието на талантите, управлението на организационните структури и дългосрочните стратегии на партньорите.

Double Pass е в тясно сътрудничество с различни национални федерации, включително тези на Италия, Германия, Полша, Норвегия, Унгария и Румъния, както и някои от най-големите професионални футболни лиги като Висшата лига, Бундеслигата, Екстракласа, Джей Лигата и Мейджър Лийг Сокър.
