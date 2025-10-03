ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (20)
Емблематичен вратар, спечелил първата купа в историята на Локо, празнува днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:20Коментари (0)180
©
Наздравици днес се вдигат в чест на бившия вратар на Левски-Спартак, Локомотив (Пловдив) и националния отбор на България Стефан Стайков.

Роден на 3 октомври 1949 година, той е юноша на Спартак (София), а в началото на кариерата си играе за Чавдар (Етрополе) и Спартак (Варна). Най-успешните му сезони са с екипа на Левски-Спартак.

Преминава при Сините през 1972 година, измества от титулярния пост Бисер Михайлов и остава в тима до 1981 година. В този период Стайков печели три шампионски титли и три Купи на Съветската армия (тогава със статут на национална купа).

Записва 236 мача във всички турнири, включително 20 участия в европейските клубни надпревари.

Достига до 1/4-финалите както в турнира за Купата на УЕФА, така и в надпреварата за КНК. С основен принос за елиминирането на Аякс, участва в паметните мачове с Барселона и Атлетико (Мадрид).

През сезон 1981/1982 година пази на вратата на втородивизионния Осъм (Ловеч), а последният български клуб в кариерата му е Локомотив (Пловдив).

С екипа на Черно-белите Стефан Стайков записва два впечатляващи сезона, в които помага както за елитната промоция, така и за спечелването на историческия първи трофей - Купата на Съветската армия. Завършва състезателната си кариера в кипърския Омония (Арадипу).

Въпреки сериозната конкуренция за вратарския пост, Стайков записва 19 мача в националния отбор на България, като в пет от срещите извежда тима с капитанската лента, отбелязва популярната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди". Участва на Мондиал 1974.
Още по темата: общо новини по темата: 406
29.09.2025
25.09.2025
24.09.2025
23.09.2025
13.09.2025
11.09.2025
предишна страница [ 1/68 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Отложиха два мача на Локо заради наводнен терен на "Лаута"
 Симона Попова стана вицешампионка в Пловдив
 Талантлив пловдивчанин се класира за полуфиналите на двойки в Испания
 "Лаута Арми": Благодарим! Това беше празник, който няма да забравим
 БК Локомотив: Зад клуба стои всеки, носещ черно-белия дух в себе си! Така знаеш, че си победител
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: