Футбол в Пловдив с кауза: Заедно в подкрепа на хората с увреждания

© Скоро всички футболни ентусиасти в Пловдив ще имат възможостта да се съберат да практикуват любимия си спорт и едновременно с това да подкрепят една благородна кауза – изграждането на първия фитнес център за хора с увреждания.



Това ще се случи по време на благотворителния футболен турнир USYC’s Charity Soccer Cup на 16 август (събота) в "Атрим Арена“ в Пловдив. По време на турнира отбори от 7 човека на възраст между 16 и 32 години ще имат възможността да премерят сили едни срещу други и да се борят за страхотни награди – фитнес карти за "Атлетик Фитнес“, протеинови барчета от FitSpo и невероятни трофеи и медали от Best Sport Cups.



Таксата за участие в събитието е 10 лева на човек, а събраните средства ще отидат в подкрепа на инициативата на Ротари клуб Пловдив-Филипопол за изграждане на първата в Пловдив специализирана фитнес зала за хора с двигателни увреждания – място за движение, рехабилитация и пълноценно включване в обществото.



Проектът е планиран да бъде разположен в Комплекса за социални услуги на бул. "Цариградско шосе“ 102, където в момента се намира стара баскетболна зала. Инициативата планира залата да бъде изцяло обновена и оборудвана според нуждите на хора с физически затруднения.



Турнирът е организиран от Младежкия съвет към Американското посолство с подкрепата на "Атрим Арена“ (Пловдив), "Атлетик Фитнес“, FitSpo, Best Sports Cups, "Асарел-Медет“ и "Геотрейдинг АД“.



С участието си в турнира, всеки включил се ще има възможност да остави своята следа в този значим проект – да помогне развитието и социалната интеграция на хората с увреждания в нашия град. Ако се припознаваш в каузата, събери своя отбор от 7 души и се запиши за участие тук.