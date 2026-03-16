Първият състезателен ден от новия сезон на в електронното футболно първенство - eFirst League, предложи много голове, емоции и впечатляващи индивидуални представяния. Няколко от фаворитите заявиха сериозни амбиции още в самото начало на шампионата.Най-силно се представи Иван "DrNightWatch“ Чуров, който изведе "Локомотив“ Пловдив до две победи – срещу "Монтана“ и "Славия“. С максимален актив от 6 точки "смърфовете“ оглавиха класирането в група Б след първия ден.Сезонът стартира с двубоя между "Левски“ и "Берое“, който предложи зрелищен сблъсък и цели 13 попадения. Георги "jorjewin“ Георгиев донесе успеха за "сините“ с резултат 8:5.Бронзовият медалист от миналия сезон Иван Мавродиев, който и през тази година защитава цветовете на "Ботев“ Пловдив, записа и най-убедителната победа в първия ден – впечатляващото 11:1.Двуцифрен голов актив имаше и Димо Иванов, който реализира десет попадения за "Черно море“ при победата над "Ботев“ Враца, допринасяйки за още един резултатен мач от откриващия кръг.Срещите от eFirst League продължават в петък, 20 март, когато феновете ще могат да наблюдават голямото дерби от група А между "Левски“ и "ЦСКА“ – един от най-очакваните двубои в шампионата.