Президентът Петър Стоянов представя книга за легендата Петър Зехтински

Президентът на България (1997-2002) Петър Стоянов ще представи автобиографичната книга на легендата на Ботев (Пловдив) Петър Зехтински, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите на събитието.



Книгата е озаглавена "Да играеш за другите". Нейната премиера ще е на 17 октомври (петък) от 17:30 часа в Първо студио на Радио Пловдив.



Творбата е по повод 70-годишния юбилей на легендарния халф, известен още с прозвището си Зико. Тя е написана в съавторство със спортния журналист Диян Никифоров.



Водещи на церемонията ще бъдат актьорът от пловдивския театър Петър Тосков и певицата Андреана Бакалова - дъщеря на друга легенда на Ботев - Марин Бакалов.



Предговорът към книгата е на носителя на "Златната топка" Христо Стоичков.