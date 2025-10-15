ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Президентът Петър Стоянов представя книга за легендата Петър Зехтински
Автор: Стойчо Генов 13:58Коментари (0)37
©
Президентът на България (1997-2002) Петър Стоянов ще представи автобиографичната книга на легендата на Ботев (Пловдив) Петър Зехтински, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите на събитието. 

Книгата е озаглавена "Да играеш за другите". Нейната премиера ще е на 17 октомври (петък) от 17:30 часа в Първо студио на Радио Пловдив.

Творбата е по повод 70-годишния юбилей на легендарния халф, известен още с прозвището си Зико. Тя е написана в съавторство със спортния журналист Диян Никифоров.

Водещи на церемонията ще бъдат актьорът от пловдивския театър Петър Тосков и певицата Андреана Бакалова - дъщеря на друга легенда на Ботев - Марин Бакалов.

Предговорът към книгата е на носителя на "Златната топка" Христо Стоичков.
Още по темата: общо новини по темата: 412
09.10.2025
09.10.2025
08.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
03.10.2025
предишна страница [ 1/69 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев: Мачът със Славия ще е по-специален за един от любимците на публиката
 Димитър Димитров ще ръководи Ботев - Славия, неопитен рефер свири Локо - Ботев (Враца)
 Бивше "канарче": Не мислих нито секунда и веднага приех офертата на Партизан
 Илиян Филипов с нова атака към "бат Венци", показа скандални кадри
 Бивш треньор в Ботев постигна първа победа като национален селекционер
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: