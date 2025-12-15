Ожболт отново бележи, вече е голмайстор №2 в гръцкия елит

© Един от големите любимци на феновете на Локомотив Пловдив - Ален Ожболт, отново бе герой за настоящия си отбор в гръцката Суперлига - Левадиакос. Словенският нападател се отчете с гол и асистенция при победата с 3:0 над Лариса в мач от 14-ия кръг, провери Plovdiv24.bg.



29-годишният Ожболт започна титуляр и остана на терена до 67-ата минута, когато бе заменен от Педросо.



Той се разписа за 3:0 в 61-ата минута след подаване на Лагиос. Пет минути по-рано Ален Ожболт отправи силен удар, който вратарят на Лариса изби. Топката обаче попадна в Лаюс и той направи успешна добавка за 2:0. Първото попадение в мача бе дело на Кости Йоанис в 42-ата минута, а в в 71-ата минута Паласиос пропусна дузпа за Левадиакос, която той самият спемели, след като бе фаулиран в наказателното поле.



Левадиакос продължава да е отборът с най-добро нападение в момента в гръцката Суперлига, отбелязвайки 34 попадения в 14 мача. Тимът е на четвърто място в класирането с актив от 25 точки.



Ален Ожболт има вече 8 гола и 3 асистенции от началото на сезона, показа справка на Plovdiv24.bg. Той е на второ място при реализаторите в гръцкия елит (11 точки по системата гол плюс пас). Лидер е Ел Кааби от Олимпиакос с 13 точки (12 гола и 1 асистенция).