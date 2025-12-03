ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (13)
Игра в Локо и Ботев, но остана завинаги "черно-бял"! Честито на Повелителя на купите!
Автор: Стойчо Генов 11:55Коментари (0)670
© Plovdiv24.bg
Рожден ден днес празнува един от играчите, оставили сериозна следа в пловдивския футбол преди 5 години - Момчил Цветанов. Бившият национал навършва днес 35 години.

Роденият в Плевен халф е известен още с прозвищата си Чико, Малкия шивач и Повелителят на купите, заради отличията, които е спечелил в своята кариера.

Той се превърна в един от любимците на привържениците на Локомотив Пловдив, след като с черно-белия екип спечели 3 купи - два пъти Купата на България (2019, 2020) и веднъж Суперкупата на страната (2020).

Момчил Цветанов има общо 85 мача за Локомотив, в които е записал 5 гола и 10 асистенции.

Освен това в богатата си кариера Чико има още две Купи на България с Литекс (2008 и 2009), една с ЦСКА (2016), една със Славия (2018), две шампионски титли с Литекс (2010 и 2011) и още една Суперкупата на България с Литекс (2011).

Той игра и в Ботев Пловдив, като с жълто-черната фланелка има 17 официални мача, без отбелязани голове и асистенции.
