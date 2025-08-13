Честит рожден ден на Стефан Драганов - Чоната

© Наздравици днес се вдигат за един от най-добрите пловдивски нападатели през 80-те и 90-те години на миналия век - Стефан Драганов - Чоната. Пловдвивският стрелец, спечелил шампионски титли с ЦСКА и в Хонконг, навършва днес 59 години.



Роден на 13 август 1966 година в Града под тепетата, Чоната също оставя трайна следа в ЦСКА, а освен това печели шампионската титла и купата на страната в Хонконг.



Драганов е юноша на Локомотив (Пловдив), а след това записва два периода в мъжката формация на черно-белите - между 1984 и 1991 година, както и между 1995 и 1997 година. Между 1993 и 1995 година блести с екипа на другия пловдивски гранд - Ботев.



Особено плодотворни са сезоните на Стефан Драганов в ЦСКА - през 1992 година той печели шампионската титла, а през следващата 1993-а ликува с Купата на България.



В рамките на година и половина изиграва 50 мача, в които реализира 29 гола.



В края на състезателната си кариера Драганов прави име и в екзотичния във футболно отношение Хонконг - печели шампионската титла и Купата на страната с Инстант Дикт, отбелязва популярната страница "Голове, метри, секунди". През сезон 1998/1999 година той защитава цветовете на португалския Лейшоеш.



От доста години е директор на футболната академия Draganov School of Soccer в Балтимор (САЩ).