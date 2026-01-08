ИЗПРАТИ НОВИНА
Юноши на Ботев и Локо бяха представени като нови попълнения в тима на Коко Динев
Автор: Стойчо Генов 14:42
©
Ал Бадарин (вляво) и Петър Дебърлиев (вдясно) ще играят в Сандански
Представителният отбор на Вихрен (Сандански) привлече две нови попълнения, свързани с пловдивските грандове Локомотив и Ботев. Тимът, чийто финансов благодетел е бившият собственик на Локо (Пд) Константин Динев, започна подготовката си за втория полусезон във Втора лига.

Новите попълнения засега са вратарят Петър Дебърлиев, нападателят Александър Бастунов и халфът Монир Ал Бадарин. Те взеха участие в първата тренировка за годината, а четвъртото ново попълнение Марио Ивов ще бъде на линия в близките дни. Участие в заниманието взеха 18 футболисти, като още трима ще се присъединят към отбора в следващите дни.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Петър Дебърлиев е роден 1991 г. в Пловдив. Той е юноша на Локомотив, но засега не е реализирал детската си мечта да играе за представителния отбор на родния си клуб. Бил е част от отборите на Любимец, Ботев (Гълъбово), Оборище (Панагюрище), Гигант (Съединение), Пирин (Разлог), Септември (София) и Хебър (Пазарджик).

Офанзивният халф Монир Ал-Бадарин е роден през 2005 година и минаваше за един от талантите в школата на Ботев (Пловдив), като дори поигра за втория отбор на "канарчетата“ и подписа професионален договор с тях.

Преди това той е бил в ДЮШ на Пирин, Берое и Розова долина, където започва да се занимава с футбол. За последно беше в Спартак (Плевен), като с този отбор игра срещу Ботев (Пд) при загубата с 0:4 за Купата на България през настоящия сезон.

Отборът на Вихрен (Сандански) ще изиграе 5 контролни срещи:

17.01. - Вихрен - Северномакедонски тим

21.01. - Вихрен - ЦСКА II (София)

28.01. - Левски (София) - Вихрен

04.02. - Вихрен - ФК Кюстендил

07.02. - Вихрен - Спортист (Своге)
