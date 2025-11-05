ИЗПРАТИ НОВИНА
Мастит бизнесмен и футболен бос за известен пловдивчанин: Game Over за Нотариуса!
Автор: Стойчо Генов 14:03Коментари (0)940
Финасовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов подхвана поредната си мощна атака срещу пловдивския съдия Георги Кабаков. Бизнесменът отново спази любимата си традиция да прави язвителни коментари в личния си профил във Фейсбук.

Този път реакцията му е свързана с възстановяването на съдийските права на Кабаков, за което Plovdiv24.bg още вчера информира читателите си.

Публикуваме без редаакторска намеса какво написа Цветомир Найденов относно Кабаков:

А! Нотариуса възкръсна!

Гледам, че са го пратили на Спартак Вн - Септември с други две сладурлета от Царството на корумпетата а.к.а Пловдивската съдийска колегия: Георги Стоянов (това корумпе ни свири мача във Враца), който му е семеен приятел и другата му дружка Влади Вълков, с който признаха гола с двете ръце. ОПГ-то се допълва от Железното корумпе, който е ВАР. Явно ще се изпълнява неква много специална поръчка. Много силна бригада е събрана там.

На Георги Кабаков му остана да свири само подобни мачове, защото силните отбори знаят колко е зависим и никой не го иска на техните мачове…

Game Over за Нотариуса!
