Мастит бизнесмен и футболен бос за известен пловдивчанин: Game Over за Нотариуса!

© Финасовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов подхвана поредната си мощна атака срещу пловдивския съдия Георги Кабаков. Бизнесменът отново спази любимата си традиция да прави язвителни коментари в личния си профил във Фейсбук.



Този път реакцията му е свързана с възстановяването на съдийските права на Кабаков, за което Plovdiv24.bg още вчера информира читателите си.



Публикуваме без редаакторска намеса какво написа Цветомир Найденов относно Кабаков:



А! Нотариуса възкръсна!



Гледам, че са го пратили на Спартак Вн - Септември с други две сладурлета от Царството на корумпетата а.к.а Пловдивската съдийска колегия: Георги Стоянов (това корумпе ни свири мача във Враца), който му е семеен приятел и другата му дружка Влади Вълков, с който признаха гола с двете ръце. ОПГ-то се допълва от Железното корумпе, който е ВАР. Явно ще се изпълнява неква много специална поръчка. Много силна бригада е събрана там.



На Георги Кабаков му остана да свири само подобни мачове, защото силните отбори знаят колко е зависим и никой не го иска на техните мачове…



Game Over за Нотариуса!