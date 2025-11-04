ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (20)
Само месец продължи "бутафорното" наказание на Кабаков, дадоха на Гидженов Левски - ЦСКА
Автор: Стойчо Генов 17:26Коментари (0)207
© Plovdiv24.bg
Бутафорното наказание на Георги Кабаков продължи само един месец. Пловдивският съдия се завръща по родните терени в петък (7 ноември), когато ще е главен арбитър на двубоя от 15-ия кръг на Първа лига между Спартак (Варна) и Септември (София).

Както е известно, Съдийската комисия към БФС спря правата на Георги Кабаков на 3 октомври, когато зачете гол след брутална игра с ръка по време на столичното дерби Славия - Локомотив. Санкцията бе смехотворна, защото докато тя траеше, Кабаков получи два наряда от УЕФА.

В същото време друг пловдивски елитен рефер - Радослав Гидженов, бе определен да свири "вечното дерби" между Левски и ЦСКА.

Мачът е в събота от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски". За Гидженов това ще бъде седми мач през този сезон в Първа лига, а освен това е бил главен и на още седем двубоя в Европа.
Още по темата: общо новини по темата: 168
04.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
31.10.2025
29.10.2025
27.10.2025
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 БФС: Загубата с 0:4 не може да се обжалва, наказанието от 3 мача - може
 Иван Иванов приключи твърде рано в турнира на Новак Джокович
 Огромна радост в Марица: Истинските мъже сменят памперси
 Първият мач, след като Локо изтърпи наказанието си, може отново да е срещу Ботев
 ПФК Локомотив: Ще обжалваме чрез всички възможни спортно-правни механизми
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: