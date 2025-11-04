Само месец продължи "бутафорното" наказание на Кабаков, дадоха на Гидженов Левски - ЦСКА

© Plovdiv24.bg Бутафорното наказание на Георги Кабаков продължи само един месец. Пловдивският съдия се завръща по родните терени в петък (7 ноември), когато ще е главен арбитър на двубоя от 15-ия кръг на Първа лига между Спартак (Варна) и Септември (София).



Както е известно, Съдийската комисия към БФС спря правата на Георги Кабаков на 3 октомври, когато зачете гол след брутална игра с ръка по време на столичното дерби Славия - Локомотив. Санкцията бе смехотворна, защото докато тя траеше, Кабаков получи два наряда от УЕФА.



В същото време друг пловдивски елитен рефер - Радослав Гидженов, бе определен да свири "вечното дерби" между Левски и ЦСКА.



Мачът е в събота от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски". За Гидженов това ще бъде седми мач през този сезон в Първа лига, а освен това е бил главен и на още седем двубоя в Европа.