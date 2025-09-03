© Plovdiv24.bg Eдин от най-талантливите играчи в новата история на пловдивския футбол празнува днес рожден ден! Става въпрос за Тодор Тимонов - Лимона, който навършва 39 години.



Роден на 3 септември 1986 година в Града под тепетата, той демонстрира впечатляващи умения още в ранна възраст.



Записва мачове за младежкия национален тим на България. Играе за пловдивските Ботев (в челните ни три дивизии), Локомотив, Марица, Спартак, Евроколеж, както и за още няколко родни тимове.



През сезон 2009/2010 година е в ЦСКА, предвождан от Любослав Пенев, като с "армейците" играе и европейските клубни турнири.



Зад граница се подвизава в руския Анжи от дагестанския Махачкала и гръцкия Анагенеси.



Справя се с успех във всички части в средата на терена, подвизава се и в атака. Универсален офанзивен футболист с добра техника и плътен удар, отбелязва популярната страница "Голове, метри, секунди".



Тимонов е един от шестимата играчи, носили екипите на четирите големи пловдивски отбори. След края на състезателната си кариера се сдобива със завидно реноме и в сектора с недвижими имоти.



Тодор Тимонов