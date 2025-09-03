ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (18)
Eдин от най-талантливите играчи в новата история на пловдивския футбол празнува днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:45Коментари (0)226
© Plovdiv24.bg
Eдин от най-талантливите играчи в новата история на пловдивския футбол празнува днес рожден ден! Става въпрос за Тодор Тимонов - Лимона, който навършва 39 години.

Роден на 3 септември 1986 година в Града под тепетата, той демонстрира впечатляващи умения още в ранна възраст.

Записва мачове за младежкия национален тим на България. Играе за пловдивските Ботев (в челните ни три дивизии), Локомотив, Марица, Спартак, Евроколеж, както и за още няколко родни тимове.

През сезон 2009/2010 година е в ЦСКА, предвождан от Любослав Пенев, като с "армейците" играе и европейските клубни турнири.

Зад граница се подвизава в руския Анжи от дагестанския Махачкала и гръцкия Анагенеси.

Справя се с успех във всички части в средата на терена, подвизава се и в атака. Универсален офанзивен футболист с добра техника и плътен удар, отбелязва популярната страница "Голове, метри, секунди".

Тимонов е един от шестимата играчи, носили екипите на четирите големи пловдивски отбори. След края на състезателната си кариера се сдобива със завидно реноме и в сектора с недвижими имоти.

Екипът на Plovdiv24.bg честити рождения ден на Тодор Тимонов, като му пожелава здраве, късмет и още успехи в кариерата!
Още по темата: общо новини по темата: 398
03.09.2025
02.09.2025
29.08.2025
29.08.2025
28.08.2025
26.08.2025
предишна страница [ 1/67 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Само един пловдивчанин ще играе в родния си град за Купа "Дейвис"
 Предстои силен международен турнир по джудо
 Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта
 Треньорът на Берое си тръгна заради "лични причини", обявиха заместника му
 Локо: Най-доброто тепърва предстои! Първи кадри от тренировките на Казийски
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: