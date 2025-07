Специалист, работил повече от 2 години в Локо: Чувствайте се свободни да ми предлагате работа!

© Бившият анализатор на Локомотив Пловдив Николай Русинов се раздели окончателно с ЦСКА. Специалистът, който работи на "Лаута" повече от 2 години в екипа на Александър Томаш, след което продължи съвместната им работа и при "армейците".



Русинов бе преназначен след края на миналия сезон като индивидуален анализатор на талантите от втория и третия състав на ЦСКА.



Ето какво написа той в личния си профил във Фейсбук:



Здравейте, приятели



Считано от днес с ЦСКА се разделяме по взаимно съгласие. Искам да благодаря на всички, с които работихме заедно по време на престоя ми, списъкът е дълъг за поименно изреждане, а не искам да забравя някой.



Считано от утре се чувствайте свободни да ми предлагате работа или да ме препоръчвате на богатите си приятели работодатели. Номерът ми го имате.



looking forward to what comes next (б.р.очаквам с нетърпение какво предстои).