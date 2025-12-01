ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (7)
Георги Иванов на важна среща в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35Коментари (0)498
©
виж галерията
Президентът на Български футболен съюз Георги Иванов взе участие в заседанието на Управителния съвет на Аматьорската футболна лига към БФС, което се проведе през уикенда в Пловдив.

На събитието присъстваха президентът на АФЛ и член на ИК на БФС Румян Вълков, изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, директорът първенства и турнири Валентин Чакъров, началник отдел Спортно-технически Неделчо Михайлов, председателите на Зоналните съвети на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, както и членовете на УС на АФЛ.

По време на заседанието бяха обсъдени приключилите първенства и турнири в аматьорския футбол - ELITBET Трета лига, областни първенства, женски футбол, футзал, студентски първенства, плажен футбол, работнически и военни първенства. Беше разгледан и обсъден проектът за    спортно-състезателен календар  за 2026г., както и утвърдени комисиите обслужващи първенствата администрирани от АФЛ.

Заседанието премина в  конструктивен диалог от всички участници, а президентът на БФС поднесе почетен плакет по случай 70-годишния юбилей на бившия международен футболен съдия и настоящ председател на Общински съвет на Пловдив Атанас Узунов.
Още по темата: общо новини по темата: 432
28.11.2025
25.11.2025
21.11.2025
17.11.2025
14.11.2025
13.11.2025
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев: Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви!
 БК "Лаута Арми": Настояваме мачът на Тишо да бъде преразгледан, съдията направи 3 груби грешки
 Три изразителни победи и една загуба за юношите на Локомотив през уикенда
 ПФК Ботев: Кураж, Ел Голеадор!
 ПФК Локомотив към Любо и Боби: Сигурни сме, че ще спечелите и тази битка
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: