© виж галерията Президентът на Български футболен съюз Георги Иванов взе участие в заседанието на Управителния съвет на Аматьорската футболна лига към БФС, което се проведе през уикенда в Пловдив.



На събитието присъстваха президентът на АФЛ и член на ИК на БФС Румян Вълков, изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, директорът първенства и турнири Валентин Чакъров, началник отдел Спортно-технически Неделчо Михайлов, председателите на Зоналните съвети на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, както и членовете на УС на АФЛ.



По време на заседанието бяха обсъдени приключилите първенства и турнири в аматьорския футбол - ELITBET Трета лига, областни първенства, женски футбол, футзал, студентски първенства, плажен футбол, работнически и военни първенства. Беше разгледан и обсъден проектът за спортно-състезателен календар за 2026г., както и утвърдени комисиите обслужващи първенствата администрирани от АФЛ.



Заседанието премина в конструктивен диалог от всички участници, а президентът на БФС поднесе почетен плакет по случай 70-годишния юбилей на бившия международен футболен съдия и настоящ председател на Общински съвет на Пловдив Атанас Узунов.