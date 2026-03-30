Един от най-известните британци във футбола дойде на базата на ФК Ботев в квартал "Коматево", видя Plovdiv24.bg. Става въпрос за дългогодишния рефер Мартин Аткинсън, който в момента е делегат на УЕФА.
Аткинсън, който утре навършва 55 години, гледа европейската квалификация от група В2 между отборите на Азербайджан U17 и Малта U17.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в кариерата си Мартин Аткинсън е ръководил 4 финала на "Уембли" за различни трофеи в Англия, както и финала в Лига Европа през 2015 година между Севиля и Днипро, спечелен от испанския тим с 3:2.
Историята помни и друг любопитен момент от кариерата на британския рефер. На 14 октомври 2014 година той прекрати квалификационния двубой за Евро 2016 в Белград между Сърбия и Албания, след като квадрокоптер с флаг на Велика Албания прелетя на терена и бе свален от футболисти на Сърбия, а на терена и по трибуните избухнаха безредици.
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
tozzi
на 30.03.2026 г.
Известния британец е дошъл да види какъв резил сме с непочистеното и препълнено кошче зад гърба му. И малките неща са от значение и говорят за културата на един народ. Срамно е.
