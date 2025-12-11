Гидженов получил оценка над 8.0 за действията си в Кипър, но отсъства от днешните наряди в Европа

© Plovdiv24.bg Пловдивският международен съдия Радослав Гидженов е получил висока оценка за представянето си в мача от 4-ия кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите между Омония (Никозия) и Динамо (Киев), спечелена от домакините от Кипър с 2:0.



Оценката на пловдивчанина е била над 8.0 и е поставена от един от най-успешните европейски рефери в края на 20-и и началото на 21-и век Конрад Плауц от Австрия. Той е бил съдийски наблюдател на върпосната среща.



Гидженов отсъди дузпа за Омония в 34-ата минута, превърната в гол от Вили Семедо, а именно това решение е станало причина за отличната оценка на пловдивчанина, твърди БТА. Както медиите на Острова на Афродита, така и експертите от УЕФА са преценили отличното му позициониране в ситуацията. Колегите му от стаята за видеопомощ (ВАР) просто са потвърдили правилното му решение.



Трябва обаче да се отбележи, че в кръга на Лига Европа и Лигата на Конференциите, който ще се играе днес, няма назначение за 34-годишния Гидженов.