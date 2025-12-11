ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (14)
Гидженов получил оценка над 8.0 за действията си в Кипър, но отсъства от днешните наряди в Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:39Коментари (0)346
© Plovdiv24.bg
Пловдивският международен съдия Радослав Гидженов е получил висока оценка за представянето си в мача от 4-ия кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите между Омония (Никозия) и Динамо (Киев), спечелена от домакините от Кипър с 2:0.

Оценката на пловдивчанина е била над 8.0 и е поставена от един от най-успешните европейски рефери в края на 20-и и началото на 21-и век Конрад Плауц от Австрия. Той е бил съдийски наблюдател на върпосната среща.

Гидженов отсъди дузпа за Омония в 34-ата минута, превърната в гол от Вили Семедо, а именно това решение е станало причина за отличната оценка на пловдивчанина, твърди БТА. Както медиите на Острова на Афродита, така и експертите от УЕФА са преценили отличното му позициониране в ситуацията. Колегите му от стаята за видеопомощ (ВАР) просто са потвърдили правилното му решение.

Трябва обаче да се отбележи, че в кръга на Лига Европа и Лигата на Конференциите, който ще се играе днес, няма назначение за 34-годишния Гидженов.
Още по темата: общо новини по темата: 446
11.12.2025
10.12.2025
10.12.2025
09.12.2025
08.12.2025
05.12.2025
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Карлос Насар не остави шанс на конкуренцията и грабна втори пореден "Спортен Икар"
 Бивш играч на Локо с исторически първи гол в Шампионската лига
 ПФК Ботев: Време е да вдигнем завесата за първото знаково събитие на Коледен базар "Колежа"
 Започна се! Отлична новина за привържениците на Локомотив
 Божинов с кадри от протеста: Не искам да се примирявам и няма да търпя повече!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: