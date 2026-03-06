ЗАРЕЖДАНЕ...
Локо и Ботев се разминаха при жребия за електронното футболно първенство
Шампионът с "Левски“ от сезон 2023/24 Георги “jorjewin" Георгиев отново ще е със синия екип, като срещу него ще излязат Младен “Goal Machine" Георгиев (ЦСКА), Венцислав Караусов ("Арда“) и Филип Стойнев, който спечели квалификацията за "Берое“.
eFirst League е част от най-голямата лига за електронни спортове в България A1 Gaming League и е съвместна продукция с Български футболен съюз. Всички мачове, може да гледате в Twitch.tv канала на лигата. Двубоите ще се играят на EA SPORTS FC™ 26, а груповата фаза ще се проведе в продължение на шест последователни петъка, първият от които е на 13 март.
Плейофите ще се играят в уикенда 25-26 април, когато ще научим и името на шампиона на България по електронен футбол. Наградният фонд за сезона е на стойност малко над 5 хил. евро, осигурен от съорганизатора на лигата от A1, генералния партньор SAMSUNG, и останалите партньори. Шампионът на България ще се класира за Плей-Инс на FC Pro световния шампионат и еШампионска лига.
Ето и пълният жребий за eFirst League 2025-2026:
Група А: "Левски“, "Арда“, ЦСКА, "Берое“
Група B: "Локомотив“ (Пловдив), "Спартак“ (Варна), "Монтана“, "Славия“
Група C: "Септември“ (София), "Локомотив“ (София), "Добруджа“, "ЦСКА 1948“
Група D: "Ботев“ (Пловдив), "Черно море“, "Ботев“ (Враца), "Лудогорец“
След впечатляващия предишен сезон, в който 16-годишният Алихан “RBLZ_Alihan" Хаджи спечели титлата за "Лудогорец“, eFirst League търси следващия шампион на България по електронен футбол. Отборите ще играят по два пъти в груповата фаза помежду си, като първите два от всяка група ще продължат към четвъртфиналите.
"Доволен съм от моята група, смятам, че ще се получат много здрави, хубави и интересни мачове“, сподели веднага след жребия Венцислав Караусов, който играе за тима на Арда Кърджали.
В група В попадна Иван “Dr Night Watch" Чуров, който през миналия сезон стана шампион като треньор на "Лудогорец“, а има и две титли като състезател.
Мачовете от финалния уикенд ще се проведат на 25–26 април, в студио, благодарение на технологичните възможности, предоставени от Lenovo LOQ, TP-Link и PC-Shop. Партньор на лигата е и Happy Доставка.
eFirst League е продукция на A1 Gaming League, която с всяка следваща година продължава да утвърждава България на картата на европейския eSports. През изминалия сезон лигата, която включва турнири по Counter-Strike 2 и League of Legends, постигна рекордни резултати – над 500 000 уникални зрители онлайн.
Над 30 интервюта с професионални играчи и треньори бяха заснети и публикувани, в името на това онлайн общността да продължи да нараства. Новият сезон на eFirst League обещава да продължи това развитие и в електронния футбол – с още по-добра продукция, международни участници и професионално излъчване, подготвено от KEYCOM, Sports Management България, Български Футболен Съюз и A1 България.
