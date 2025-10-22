Спартак (Варна) и Пирин спасиха лиценза си, но остават под постоянен мониторинг

© Елитният Спартак (Варна) и втородивизионният Пирин (Благоевград) се спасиха от заплахата да им бъде отнет лицензът. Двата клуба обаче остават под постоянен мониторинг от страна на Лицензионната комисия към БФС.



Ето какво съобщиха официално от футболната ни централа днес:



Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява, че след проведено заседание на 22.10.2025 г. и извършен преглед и анализ на представената документация, ФК "Спартак 1918“ (гр. Варна) и ПФК "Пирин 22“ АД (гр. Благоевград) към момента на подаване документите покриват изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, свързани с чл. 50 и чл. 66, а именно – липса на просрочени задължения към персонал и Националната агенция за приходите (НАП).



Комисията информира, че ще продължи да осъществява текущ мониторинг на клубовете, на които е издаден условен лиценз за участие в първенствата и турнирите, организирани от БФС.