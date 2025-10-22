ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (15)
Спартак (Варна) и Пирин спасиха лиценза си, но остават под постоянен мониторинг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:42Коментари (0)192
©
Елитният Спартак (Варна) и втородивизионният Пирин (Благоевград) се спасиха от заплахата да им бъде отнет лицензът. Двата клуба обаче остават под постоянен мониторинг от страна на Лицензионната комисия към БФС.

Ето какво съобщиха официално от футболната ни централа днес:

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява, че след проведено заседание на 22.10.2025 г. и извършен преглед и анализ на представената документация, ФК "Спартак 1918“ (гр. Варна) и ПФК "Пирин 22“ АД (гр. Благоевград) към момента на подаване документите покриват изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, свързани с чл. 50 и чл. 66, а именно – липса на просрочени задължения към персонал и Националната агенция за приходите (НАП).

Комисията информира, че ще продължи да осъществява текущ мониторинг на клубовете, на които е издаден условен лиценз за участие в първенствата и турнирите, организирани от БФС.
Още по темата: общо новини по темата: 419
22.10.2025
22.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
18.10.2025
16.10.2025
предишна страница [ 1/70 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Чудо! Този път без глоби за Локо и Ботев, Никола Илиев наказан за един мач
 Кадри от дрон: Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча
 Елизара Янева стартира с убедителна победа в Италия, всичко приключи за час
 Фенове на Локо: Галя Топалова, Коко Динев, Крушарски ... Любовта не се купува, продава или подарява!
 Петима от Ботев участваха в 3-дневен лагер на България U14
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: