ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Девет години без един от най-качествените нападатели през 70-те! Играл е паметни мачове за Локо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:15Коментари (0)234
©
Днес се навършват девет години от кончината на един от най-качествените (а според мнозина и недооценени) нападатели в българския футбол през 70-те и първата половина на 80-те години на миналия век - Альоша Димитров.

Роден на 24 ноември 1951 година в Смолян, той започва организирани занимания с футбол в родния си град още на 7-годишна възраст - при Иван Макрелов. Още ненавършил 18 дебютира в мъжката формация на Родопа, която се подвизава в Южната "Б" група.

През 1974 година облича екипа на Локомотив (Пловдив), в който по това време се подвизават играчи от калибъра на Христо Бонев, Георги Василев, Иван Кючуков, Коста Босаков, Йордан Кичеков, а наставник е Иван Манолов - Малкия орел.

Наслаждава се на мечтан дебют - на 18 август 1974 година Локо побеждава като гост Черно море с 3:2, а Димитров е автор на един от головете. С Черно-белите изиграва и първия си мач в евро-турнирите - срещу унгарския Раба ЕТО (Дьор).

Участва и в паметната победа над Тракия със 7:3. Има още едно градско дерби с екипа на Локомотив, което завършва 0:0. За два сезона с Локомотив Пловдив записва 56 мача във всички турнири, 46 от тях в "А" група, отбелязва 9 гола.

В следващите шест години защитава цветовете на Академик и се превръща в една от големите легенди на Студентите. Блести в незабравимите победи над Спарта (Прага) и Милан в турнира за Купата на УЕФА, като се разписва и срещу двата съперника.

Реализира 60 гола за първенство, 33 от тях в "А" група, като по този начин заема трета позиция във вечната ранглиста на стрелците на Академик в елитния ешелон, отбелязва специализираната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди". Вкарва 16 гола през сезон 1980/1981 година на "А" група (Студентите финишират на 4-а позиция) и остава на 3-о място след спечелилия "Златната обувка" Георги Славков и Спас Джевизов.

Самият Альоша Димитров споделя, че това е най-силният сезон в кариерата му. Тогава печели и особено ценената от него Купа за индивидуално спортсменство....

Силното му представяне в Академик го отвежда в знаменития тим на ЦСКА "Септемврийско знаме", който под ръководството на Аспарух Никодимов доминира у нас през първите години на 80-те, а освен това е сред най-силните отбори и на европейската сцена.

Альоша Димитров се разписва от пряк свободен удар в първата среща срещу Гленторан (Северна Ирландия) в турнира за КЕШ, а на реванша се превръща в големия герой на Армейците, реализирайки така нужния гол в 114-ата минута, за да подпечата визите на ЦСКА за следващата фаза на надпреварата

Скромният Димитров отказва да приеме славата, заявявайки, че заслугата е на всички, играли в мачовете, но така или иначе влиза във фолклора с прозвището "Героя от Белфаст". В самолета за София пък Димитров научава, че предсрочно е повишен в чин старши-лейтенант...

В края на кариерата си печели сърцата и на феновете на Спартак (Плевен), който в този период е един от солидните тимове у нас

Отива си от този свят на 27 декември 2016 година, след като губи битката с коварна болест...
Още по темата: общо новини по темата: 451
24.12.2025
16.12.2025
15.12.2025
12.12.2025
11.12.2025
11.12.2025
предишна страница [ 1/76 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локо отправи оферти към двама бивши играчи на Ботев?
 Локо се чуди за защитник, който нямаше никакъв късмет на "Лаута"
 Лудогорец подкрепи Ботев за Купата, дербито на "Лаута" май ще е в почивен ден
 Известен италиански спортен журналист с много интересна информация за Петър Андреев
 Камбуров: Пиша 6 плюс на момчетата от Локо, дано този път дербито за Купата да завърши
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: