Девет години без един от най-качествените нападатели през 70-те! Играл е паметни мачове за Локо

© Днес се навършват девет години от кончината на един от най-качествените (а според мнозина и недооценени) нападатели в българския футбол през 70-те и първата половина на 80-те години на миналия век - Альоша Димитров.



Роден на 24 ноември 1951 година в Смолян, той започва организирани занимания с футбол в родния си град още на 7-годишна възраст - при Иван Макрелов. Още ненавършил 18 дебютира в мъжката формация на Родопа, която се подвизава в Южната "Б" група.



През 1974 година облича екипа на Локомотив (Пловдив), в който по това време се подвизават играчи от калибъра на Христо Бонев, Георги Василев, Иван Кючуков, Коста Босаков, Йордан Кичеков, а наставник е Иван Манолов - Малкия орел.



Наслаждава се на мечтан дебют - на 18 август 1974 година Локо побеждава като гост Черно море с 3:2, а Димитров е автор на един от головете. С Черно-белите изиграва и първия си мач в евро-турнирите - срещу унгарския Раба ЕТО (Дьор).



Участва и в паметната победа над Тракия със 7:3. Има още едно градско дерби с екипа на Локомотив, което завършва 0:0. За два сезона с Локомотив Пловдив записва 56 мача във всички турнири, 46 от тях в "А" група, отбелязва 9 гола.



В следващите шест години защитава цветовете на Академик и се превръща в една от големите легенди на Студентите. Блести в незабравимите победи над Спарта (Прага) и Милан в турнира за Купата на УЕФА, като се разписва и срещу двата съперника.



Реализира 60 гола за първенство, 33 от тях в "А" група, като по този начин заема трета позиция във вечната ранглиста на стрелците на Академик в елитния ешелон, отбелязва специализираната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди". Вкарва 16 гола през сезон 1980/1981 година на "А" група (Студентите финишират на 4-а позиция) и остава на 3-о място след спечелилия "Златната обувка" Георги Славков и Спас Джевизов.



Самият Альоша Димитров споделя, че това е най-силният сезон в кариерата му. Тогава печели и особено ценената от него Купа за индивидуално спортсменство....



Силното му представяне в Академик го отвежда в знаменития тим на ЦСКА "Септемврийско знаме", който под ръководството на Аспарух Никодимов доминира у нас през първите години на 80-те, а освен това е сред най-силните отбори и на европейската сцена.



Альоша Димитров се разписва от пряк свободен удар в първата среща срещу Гленторан (Северна Ирландия) в турнира за КЕШ, а на реванша се превръща в големия герой на Армейците, реализирайки така нужния гол в 114-ата минута, за да подпечата визите на ЦСКА за следващата фаза на надпреварата



Скромният Димитров отказва да приеме славата, заявявайки, че заслугата е на всички, играли в мачовете, но така или иначе влиза във фолклора с прозвището "Героя от Белфаст". В самолета за София пък Димитров научава, че предсрочно е повишен в чин старши-лейтенант...



В края на кариерата си печели сърцата и на феновете на Спартак (Плевен), който в този период е един от солидните тимове у нас



Отива си от този свят на 27 декември 2016 година, след като губи битката с коварна болест...