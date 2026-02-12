ИЗПРАТИ НОВИНА
Ники Михайлов с разтърсващи думи към баща си: Макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме ... през скръбта от безвъзвратността
Автор: Стойчо Генов 11:24Коментари (0)386
© Фейсбук
Бившият вратар на Левски и националния отбор на България Николай Михайлов отправи изключително силно послание към своя баща Борислав Михайлов. Легендата на българския футбол и бивш президент на БФС навършва днес 63 години.

Николай Михайлов публикува в личния си профил във Фейсбук снимка на баща си, който държи на ръце своята внучка - почти 2-годишната Борислава.

Ето какво написа Николай Михайлов за рождения ден на своя баща:

Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има!

Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността!

Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб!

Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...

Честит бъди…

Чакаме те! Липсваш ни много

ОБИЧАМЕ ТЕ!
