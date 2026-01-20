ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (19)
Шефовете на 40-те най-влиятелни футболни лиги в Европа пристигат у нас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (0)276
©
Българската професионална футболна лига има честта да обяви, че град София официално бе избран за домакин на 52-ата Генерална Асамблея на Асоциацията на Европейските лиги. Престижният форум ще се проведе на 11 и 12 март 2026 г.

Това ежегодно събитие ще събере в столицата ни ръководители на 40-те най-влиятелни футболни лиги в Европа, както и ключови фигури от цялата международна футболна общност. Асамблеята се провежда в критичен за развитието на играта момент и ще послужи като платформа за обсъждане на стратегически цели, справяне с актуалните предизвикателства и укрепване на колективното сътрудничество в професионалния футбол на континента.

Атанас Караиванов, президент на Българската професионална футболна лига, сподели:

"За мен е изключителна гордост, че БПФЛ и София ще посрещнат 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги. Това събитие е признание за нашата работа и предоставя безценни възможности за обмен на добри практики, надграждане на лидерските умения и разширяване на професионалните мрежи за българския футбол и нашите клубове.

Решени сме да предложим запомнящо се и ползотворно преживяване на всички делегати, като същевременно покажем красотата и гостоприемството на България. Богатата история на София, културната динамика и модерната инфраструктура я правят идеална локация за този престижен форум, който ще донесе значителна добавена стойност за българската лига.“

Президентът на Европейските лиги, Клаудиус Шефер, заяви:

"52-ата Генерална асамблея се провежда в преломен момент за европейския футбол. Вътрешните първенства са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, но и пред уникални възможности. От съществено значение е да се обединим, за да затвърдим ролята на професионалните лиги като гръбнака на футболната екосистема в Европа.

Благодарни сме на Българската професионална футболна лига за домакинството на тази важна среща в София и с нетърпение очакваме два дни на конструктивен и задълбочен диалог.“

Допълнителни подробности, включително програмата на събитието и информация относно официалната пресконференция, ще бъдат предоставени на медиите своевременно.
Още по темата: общо новини по темата: 465
19.01.2026
19.01.2026
19.01.2026
17.01.2026
16.01.2026
14.01.2026
предишна страница [ 1/78 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Край! Чех спря Григор Димитров в 16-ото му поредно участие на Australian Open
 Треньор държа 80 минути на пейката пловдивчанина Атанас Чернев, но това решение се оказа катастрофално
 Феновете на Спартак организират екскурзия за първия официален мач през 2026 година
 Цвети Пиронкова: Спрях да правя някои неща
 Локо пуска пакетни билети за мачовете с Ботев, Черно море и Спартак
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: