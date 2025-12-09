ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (12)
В Брацигово организират благотворителен турнир по мини футбол "Заедно за Митко"
Автор: Стойчо Генов 16:51Коментари (0)101
©
За шеста поредна година футболен клуб Брацигово, съвместно с Община Брацигово и НУ "Васил Петлешков“, обединяват сили в подкрепа на едно момче, превърнало се в символ на смелостта - Димитър Ганев от Пазарджик, който е роден със Синдром на Аперт.

Ще бъде организиран турнир по мини футбол "Заедно за Митко". Той ще се проведе на 27 и 28 декември на стадион "Христо Гюлеметов" в Брацигово. Желаещите отбори могат да се записват, както и да получат допълнителна информация, на тел. 0892 054 924.

9-годишният Митко вече е преминал през множество тежки и животопроменящи операции - на главата, небцето, ръцете, крачетата и челюстта. Пътят му продължава с нови интервенции, рехабилитации и постоянни медицински грижи.

"ФК Брацигово показва за пореден път, че истинската добрина не е сезонна. Нито случайна. Това е отбор, който всяка Коледа подава ръка там, където има нужда, и доказва, че спортът е много повече от игра - той е сила, която обединява, лекува и вдъхновява", обявиха съорганизаторите от ФК Брацигово.

"Нека бъдем добри не само по празниците. Нека даряваме хората с надежда, вяра и топлина — защото понякога една подкрепа е достатъчна да промени нечий живот. Благодарим на всички, които застават зад каузата! Всеки жест има значение", допълниха от футболния клуб.

За всички, които желаят да следят развитието на Митко и да се запознаят по-подробно със състоянието му, информация ще бъде налична в неговата официална Facebook страница - Да помогнем на малкия Димитър да оздравее.

Дарителска сметка (Банка ДСК):

BG81 STSA 9300 0023 5424 72

Титуляр: Димитър Борисов Ганев
Статистика: